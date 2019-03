Piloten overlevert til indiske militære

Politi- og soldatoppbudet var stort på begge sider av kontrollpunktet i Wagah, den eneste grenseovergangen mellom India og Pakistan.

På den indiske siden hadde også sivile samlet seg, med det indiske flagget høyt hevet.

På indisk side var det også et enormt oppbud av presse og skuelystne da bilkolonnen med den indiske piloten kom over grensen

Piloten Abhinandan Varthaman ble tatt til fange etter at flyet hans ble skutt ned i pakistansk luftrom i Kashmir tidlig onsdag morgen, etter at både indiske og pakistanske fly var sendt opp på vingene som følge av det indiske flyangrepet på leiren til den militante gruppen Jaish-e-Mohammad (JeM) på pakistansk jord.

Piloten, som har oberstløytnant grad, har blitt holdt i Lahore etter at pakistanske soldater tok hånd om ham etter nedskytningen. Da hadde han blitt slått og sparket av sivilpersoner etter at han hadde landet med fallskjerm på bakken.

Piloten er sønn til en tidligere toppsjef i det indiske luftforsvaret.

Ble reddet fra rasende folkemengde

Det pakistanske forsvaret offentliggjorde fredag kveld en video der Abhinandan Varthaman fortalte at han hadde forsøkt å flykte etter at han landet i fallskjerm inne på pakistansk området.

–Det var for mange folk rundt meg, og jeg hadde bare en utvei. Det var å kaste fra meg pistolen sier det indiske piloten, i det som helt tydelig er et forsøk fra det pakistanske forsvaret å vise at de gjorde alt for at det ikke skulle skje noe med den nedskutte piloten.

–De menneskene som kom til, de angrep meg, men så kom to soldater fra den pakistanske høren til stedet. De reddet meg fra disse menneskene og fra at jeg ble skadet. De tok dem til sin avdeling hvor jeg fikk førstehjelp sier den indiske piloten, som har kommet i sentrum for konflikten mellom India og Pakistan denne uken.

Til medisinsk sjekk

Abhinandan Varthaman kom ikke ut av bilen han satt i etter at han var kommet over grensen.

–Han skal nå gjennomgå en medisinsk sjekk slik rutinen er sa visemarshal i det indiske luftforsvaret R.G.K. Kapoor i en kort uttalelse.

–Dette gjøres på grunn av den belastning han ble utsatt for da han skjøt seg ut fra flyet sa Kapoor.

Abhinandan ble skutt ned etter en luftkamp med et pakistansk jagerfly av typen JF-17. Selv fløy han et russisk-bygd MIG-21 Bison jagerbombefly.

Stor sikkerhet

Sikkerhetstiltakene i det han skulle forflyttes de rundt 25 kilometrene fra Lahore til grensekontrollpunktet Wagah var store, med væpnede soldater med hevet våpen som fulgte den store bilkortesjen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Dagslyset var forsvunnet da den store kortesjen svingte inn på grensepasseringsområdet.

Den pakistanske statsministeren Imran Khan sa i går at de raskt ville frigi piloten som en fredsgest. Khan har også bedt sin indiske kollega brukte fornuft og ta ned konfliktnivået, ikke øke det.

De to nabolandene har kranglet om Kashmir siden 1947.

Ifølge en talsmann for den mektige pakistanske hæren har hærsjef Qamar

Javed Bajwa vært i kontakt med sine militære kolleger i både USA, Storbritannia, Australia og Kina.

Den spente situasjonen mellom de to naboene ble diskutert.

Luftrommet åpnet

Pakistan åpnet i dag luftrommet delvis for kommersiell trafikk, etter å ha vært stengt de siste dagene på grunn av den økte spenningen mellom de to nabolandene.

Nedstengningen har fått store ringvirkninger for flytrafikken både i regionen og for internasjonal flytrafikk. Foreløpig er det bare flygninger til og fra de fire store byene Karachi, Islamabad, Peshawar og Quetta som tillates. Andre flyplasser, inludert Lahore som ligger nær India, holdes stengt frem til 4. mars.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters åpner luftrommet fredag klokka 16 lokal tid, som er klokken 12 norsk tid.