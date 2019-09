Overgangen betyr at Storbritannias statsminister Boris Johnson ikke lenger har flertall i parlamentet.

– Etter lang overveielse har jeg kommet fram til at det ikke lenger er mulig å tjene mine velgeres og landets interesser som konservativ parlamentariker, skriver Lee på Twitter og legger ved sitt oppsigelsesbrev til statsministeren.

Venn av May

Lee kommer fra valgkretsen Bracknell, der han har jobbet som fastlege, også etter at han ble valgt inn i parlamentet i 2010. Til NRK har han sagt at det gir bedre kontakt med egne velgere.

Han var statssekretær i Theresa Mays regjering, men trakk seg i 2018 i protest mot brexit-prosessen. Det kostet, ikke bare egen karriere, men også vennskapet med May.

Det er ingen hemmelighet at han også er kritisk til Boris Johnson.

Ville bli i EU

Det er reell fare for at britisk politikk rives i stykker og endres av brexit. Philip Lee til NRK i mars

Da NRK intervjuet ham i mars, fortalte han at stemte mot brexitavtalen fordi det ikke var «det brexit britene ble lovet i 2016». Han sa da at avtalen burde legges fram for folket slik at de kunne ta stilling til den.

Selv har han hele tiden vært tilhenger av EU.

– Ja, jeg var for å bli, men jeg drev ikke valgkamp. Jeg synes ja-sidens kampanje var fryktelig i 2016. Men jeg var for fortsatt medlemskap, og blir det ny folkeavstemning, vil jeg stemme likedan. Jeg tror ikke brexit vil gagne landet. Det har jeg aldri ment, og det mener jeg heller ikke nå, sa Lee til NRK.

Han har også antydet at det kunne komme et skred av konservative som ville forlate partiet.

– Det er reell fare for at britisk politikk rives i stykker og endres av brexit. Og det tror jeg ikke var det britene ønsket seg da de stemte i 2016, men det er slik det utvikler seg, sa Lee.

Tirsdag ble han et symbol på de store endringene som kan skje dersom det blir et nyvalg.

Neste ordinære parlamentsvalg i Storbritannia er i 2022, men mye tyder på at det kan bli utlyst nyvalg allerede neste måned – før brexit-fristen 31. oktober.

