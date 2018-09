Peter Madsens forsvarer kritiserer aktor

På vei inn i rettslokalet fortalte aktor Kristian Kirk at han var fornøyd med dommen fra byretten, og at påtalemyndigheten ville kjempe for en fortsatt tidsubestemt straff for 47-åringen.

– Påtalemyndigheten har fått medhold på alle de sentrale punktene, så vi går beinhardt inn for en stadfestelse og dermed også en tidsubestemt straff, uttalte Kirk.

Den drapsdømte 47-åringen og hans forsvarer, Betina Hald Engmark, har anket straffutmålingen fra København byrett tidligere i år, og ønsker en mildere dom.

Mye tid på detaljer

Ankesakens første dag startet med at aktoren leste opp dommen fra byretten. Dommen inneholder detaljer om skadene som var påført Kim Walls kropp

– Er det virkelig nødvendig med alle disse detaljer når han allerede er kjent skyldig? Ja, for selv om retten ikke skal vurdere om Peter Madsen er skyldig, så skal retten kunne bedømme ham, sa Kirk før han begynte å lese opp dommen.

AKTOR: Kristian Kirk er aktor i ankesaken. Kirk og påtalemyndigheten ønsker at Peter Madsen dømmes til livstid i fengsel eller en tidsubestemt dom. Foto: Ritzau Scanpix / Reuters

En pent kledd og nyklippet Peter Madsen forholdt seg rolig under opplesningen, men ristet lett på hodet da Kirk sa at «saken er uten sidestykke i dansk rettshistorie».

I tillegg til å lese opp dommen, viste Kirk fram bilder fra obduksjonen og leste opp alle skadene som var blitt funnet på Walls kropp.

– Det er uangripelig at flere av disse skadene ble påført mens Kim Wall var i live, uttalte aktoren.

Kritiserte aktor

Da en tegning av Kim Walls torso ble vist fram i København byret tidligere i år, protesterte Madsens forsvarer.

Da den samme tegningen, hvor nesten 40 skader var markert, ble vist fram i dag, kom det ingen protester fra Hald Engmark.

Heller ikke da aktor snakket om den tilspissede skrutrekkeren som ble brukt til å påføre flere av skadene på Kim Walls kropp, eller da videoene og søkeordene Peter Madsen hadde gjort på sin telefon og datamaskin ble vist fram i retten, kom det protester fra forsvareren.

Først da aktor var ferdig med gjennomgangen, tok forsvareren ordet. Hun anklaget da Kirk for å ikke være objektiv i sin fremstilling.

– Jeg synes det er skummelt at han bruker ordene «gru og engstelse», når han gjennomgår saken. De er ikke en del av dommen, uttalte Hald Engmark.

Ifølge DRs rettskorrespondent, Trine Marie Ilsøe, var gjennomgangen «usedvanlig detaljert».

Etter lunsj fortsatte rettssaken med at Hald Engmark leste opp Peter Madsens forklaring fra den 12. august og 5. september i fjor, samt forklaringen fra byretten.

Mens forsvareren leste opp den lange forklaringen satt Peter Madsen rolig og tittet ned på pulten foran seg.

Familien vil ha erstatning

Hanne Rahbæk, Wall-familiens bistandsadvokat, uttalte i retten i dag at familien bør få erstatning.

I København byret ble Kim Walls kjæreste tilkjent 120.000 kr i erstatning. I og med at Wall var 30 år gammel og hadde flyttet hjemmefra da hun døde, mente rettet at de familien ikke hadde krav på erstatning.

– Den psykiske lidelsen har også en verdi. Foreldrene har et barn de har sett vokse opp. I en periode må de leve i uvisshet, deretter opplever de at kroppsdel for kroppsdel blir funnet i vannet. Siden har de måtte leve med det som skjedde, argumenterte Rahbæk i retten.

Betina Hald Engmark sa at det var en rekke argumenter for at familien ikke hadde krav på erstatning på lik linje med den Kims kjæreste fikk, og at hun ville komme tilbake til disse argumentene senere i sin prosedyre.