Pete Boot-edge-edge

Selv ett år etter at Pete Buttigieg entret den nasjonale scenen, klarer ikke amerikanerne å si navnet hans.

– De fleste har problemet med å uttale navnet mitt, så de kaller meg bare «Mayor Pete», skrev Pete Buttigieg allerede i 2016.

Men han er ikke borgermester lenger, og sikter høyere enn som så.

Vanlig navn på Malta

Pete Buttigiegs etternavn er vanlig på Malta, der faren kommer fra, men ikke i USA, eller Midtvesten, der 38-åringen startet sin politiske karriere.

Plakater med hvordan etternavnet skal uttales, dukker opp på velgermøter. Her fra kampanjetreff i Iowa. Foto: WIN MCNAMEE

På velgermøtene har en trofast skare tatt voksenopplæringen på alvor.

De roper «boot», «edge», «edge», som er så nær uttalen en kan komme. Også pins, kaffekopper og T-skjorter med hvordan Buttigieg sies, er trykket opp.

Ektemannen Chasten Buttigieg har også foreslått måter i uttale navnet på i en twittermelding.

På sosiale medier fins det flere klipp der programledere sliter med uttalen, men også hvordan Pete Buttigieg selv uttaler navnet sitt.

Også amerikanske underholdningsprogram, som Jimmy Kimmel, har spøkt med navnet, og spurt folk på gata hvordan de vil uttale Buttigieg.

Uttalen er en ting. Når velgerne blir bedt om å stave etternavnet hans, kommer over 100 forslag, påpeker New York Times etter en uformell spørreundersøkelse.

Buttigieg lanserte kampanjen for å bli president Donald Trumps rival i april i fjor.

Han mener det er tide med et generasjonsskifte på ledernivå i USA.

Buttigieg er den yngste i feltet av demokrater med sine 38 år. Det er 40 år opp til den eldste som kjemper om nominasjonen, Bernie Sanders.

Fakta om Pete Buttigieg Ekspandér faktaboks Fullt navn: Peter Paul Montgomery Buttigieg

født 19. januar 1982, faren kom fra Malta til USA

giftet seg med læreren Chasten Buttigieg i 2018

studerte ved prestisjefylte Harvard University

jobbet for konsulentbyrået McKinsey (2007-10)

tjenestegjorde sju måneder i Afghanistan i 2014

var ordfører i Sound Bend, Indiana (2012-2020)

kunngjorde presidentkandidatur 14. april 2019.

har gitt ut en biografisk bok i 2019

nettsted: https://www.peteforamerica.com/

Nettstedet Vox lager profiler på ledende presidentkandidater, uten å ta stilling til hvem de mener bør velges.

Om Buttigieg skriver Vox at valget er enkelt: demokratene vinner når de nominerer en ung, karismatisk leder som klarer å overbevise andre enn kjernevelgerne om at partiets verdier er deres egne.

Pete Buttigieg står på scenen i Portsmouth, New Hampshire. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Modellen åpnet Det hvite hus for kandidater som Barack Obama, Bill Clinton og John F. Kennedy. Nettstedet mener Buttigieg også kan få nøkkelen selv om han ikke regnes som en av de mest erfarne.

– Mistenkelig rent rulleblad

Buttigieg snakker flere språk, norsk og minst sju andre, ifølge Axios. Norsk lærte han seg hos Minnekirken i Chicago etter å ha lest Erlend Loe.

Han kan spille piano og har klunket til Jimi Hendrix på elgitar for nettstedet TMZ.

Buttigieg var etterretningsoffiser i Afghanistan litt over et halvt år. Det har gitt grobunn for konspirasjonsteorier om at CIA har skapt Pete Buttigieg. Nettrollene får energi av at Buttigieg har et mistenkelig rent rulleblad, skriver the Daily Beast.

Ektemannen Chasten gir Pete Buttigieg et gratulasjonskyss etter demokratenes presidentduell i Texas i september i fjor. Bryllupet deres ble sendt direkte på nettet. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Pete Buttigiegs plattform

Buttigieg regnes som en moderat i dagens kurv av presidenthåpfulle.

Han konkurrerer om de samme velgerne som tidligere visepresident Joe Biden og Minnesota-senatoren Amy Klobuchar.

Samtidig støtter Buttigieg en politikk som også mer liberale velgere omfavner, som:

en minstelønn på $15 timen (rundt 135 kroner etter dagens kurs)

innføring av barnebidrag (USA gir i dag noe skattelette, men ikke bidrag)

mer skattefradrag for enslige

en vei mot statsborgerskap for papirløse immigranter

støtter planen «Green New Deal» om et grønt skifte i USA

nullutslipp innen 2050 og ja til klimaavtalen fra Paris

slår fast at klimaendringer er en nasjonal sikkerhetstrussel

strengere våpenkontroll og forbud mot våpen i skolene

støtter retten til selvbestemt abort

Utenrikspolitisk mener Buttigieg at det ikke er noe å tjene på å flytte USAs ambassade fra Jerusalem tilbake til Tel Aviv.

Han vil også at USA melder seg inn igjen i atomavtalen med Iran.

Buttigiegs stigende stjerne

Skulle 38-åring klare å vinne Det hvite hus, slår han en rekke rekorder på veien.

Han blir den første åpne homofile presidenten, den første som går rett fra et borgermesterkontor til Det hvite hus, og den yngste presidenten noensinne.

Kritikere har pekt på at han mangler erfaring fra nasjonal politikk. Hans eneste regjeringserfaring er som borgermester i en by på størrelse med Grenland eller Drammensregionen.

Buttigiegs svar har vært at senatorer i Washington, for eksempel, driver mer med lovarbeid enn daglig styring av staten.

Pete Buttigieg trekker fram sine lederegenskaper i et politisk terreng som Donald Trump vant i 2016. Visepresident Mike Pence kommer også fra Indiana, der Buttigieg har bygd sin karriere som demokrat. Foto: ERIC THAYER / Reuters

Buttigieg har også forsvart sin unge alder overfor Fox News.

– Jeg vet jeg er det unge ansiktet i denne miksen, men ikke bare har jeg mer regjeringserfaring enn presidenten. Jeg har også mer erfaring med utøvende makt enn visepresidenten, sier Buttigieg, som i to perioder har styrt byen South Bend i Indiana.

Springbrett for Buttigiegs kampanje

Det er fem måneder igjen til demokratenes landsmøte, der beslutningen tas, men det ses på som avgjørende å gjøre det bra i de første delstatene som stemmer.

Iowa ga Pete Buttigiegs kampanje ny energi og mer oppmerksomhet.

– Resultatene viser en overraskende seier for en valgkampanje som startet med fire medarbeidere, en kandidat ingen kjente til og ingen penger, sa Buttigieg til jublende tilhengere i New Hampshire da nyheten fra Iowa kom.

Nå er han blant dem som samler inn mest penger, kun slått av Bernie Sanders.

Et sårt punkt for kampanjen er Buttigiegs manglende tillit blant svarte, skriver The Intercept. Nettstedet viser til konflikter i South Bend under hans styre.

Buttigieg har også lave nasjonale målinger. Foreløpig.

Her kan du høre Urix-podkasten «Krig og fred», som handler om veien videre for det demokratiske partiet.

