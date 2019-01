Personleg informasjon om Angela Merkel lagt ut på nettet etter dataangrep

Ifølgje Spiegel Online er alle partia i den tyske nasjonalforsamlinga ramma av dataangrepet, bortsett frå det høgreorienterte partiet Alternativ für Deutschland (AfD). Det er uklart kven som står bak dataangrepet.

Radiostasjonen Inforadio melder at telefonnummer, e-postadresser og faks-adresser tilhøyrande Angela Merkel, saman med fleire brev, er lekt ut og publisert på Twitter. Det er uklart kva type informasjon det er snakk om.

– Ikkje sensitiv informasjon

Ei talskvinne for den tyske regjeringa stadfesta ved 11.30-tida norsk tid at data og dokument frå fleire hundre politikarar er lagt ut på Internett. Ho understrekar likevel at hemmeleg eller sensitiv informasjon ikkje har vore på avvegar.

Talskvinna er likevel klar på at tyske styremakter ser svært alvorleg på det som har skjedd. Også fleire journalistar og programleiarar på tysk fjernsyn er ramma av angrepet.

Ein talsmann for det tyske forsvarsdepartementet seier at dei væpna styrkane ikkje er ramma av dataangrepet.

Twitterkontoen som vart brukt vart sletta i løpet av føremiddagen i dag

Det skal også vere snakk om personlege bilete, rekningar og kredittkortinformasjon. Også president Frank-Walter Steinmeier er blant dei fleire hundre politikarane som er ramma av datainnbrotet.

Dette er twitterkontoen som la ut lenke til den stolne informasjonen. Kontoen er no sletta.

Julekalender på nettet

Det er uklart når dataangrepet mot tyske styresmakter starta, men det synest klart at det vart stansa i slutten av oktober i fjor.

Informasjonen vart spreidd via ein «julekalender» på twitterkontoen @_0rbit . Det vart lagt ut ei lenke kvar dag i desember, og lenka gjekk til ein blogg der den stolne informasjonen var lagt ut. Twitterkontoen er no sletta.