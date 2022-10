I denne saka kan du lesa om:

Åtte personar er arresterte for å ha førebudd angrepet på Krim-brua, opplyser den russiske etterretningstenesta FSB.

Det er det russiske nyheitsbyrået Tass som melder om dette onsdag morgon.

Fem av dei arresterte er ifølgje det statlege russiske nyheitsbyrået Interfax russiske statsborgarar, og tre av dei er utanlandske borgarar frå Ukraina og Armenia.

Den ukrainske etterretningssjefen Kirill Budanov.

Den russiske sikkerheitstenesta seier at dei også har identifisert tolv personar som deltok i førebuingane.

Russland skuldar den militære etterretningssjefen i Ukraina, Kirill Budanov, for vera hovudmannen bak sabotasjen.

Eksplosiva som eksploderte på brua, blei truleg frakta frå Odesa i Ukraina via Bulgaria, Georgia og Armenia.

FSB meiner eksplosiva var pakka inn i rullar med plast og plasserte i ein lastebil som eksploderte på veg over brua.

Opplysningane er ikkje stadfesta av andre kjelder. Etterretningstenesta i Ukraina vil ikkje kommentera påstandane frå FSB.

Krim-brua fekk tydelege skadar i eksplosjonen laurdag.

Her eksploderer det på Kertsj-brua mellom Krim og Russland.

Nikopol er under eit kraftig rakettangrep, melder ordføraren i byen på meldingstenesta Telegram onsdag morgon.

Han skriv at minst tre sivile er skadde.

Det skal også ha vore nye angrep i Zaporizjzja i natt. Guvernøren, Oleksandr Starukh, seier på Telegram at sju rakettar har treft fylket. To av rakettane har treft sentrale delar Zaporizjzja og fem har treft forstadane til byen med same namn.

Det er ikkje meldt om omkomne eller alvorleg skadde.

Zaporizjzja-familie redda ut av ruinar etter angrep natt til 12. oktober.

Byen ligg om lag 125 kilometer unna atomkraftverket ved same namn. Atomkraftverket blir kontrollert av russiske styrkar, men blir framleis drifta av ukrainske tilsette.

Onsdag føremiddag melder IAEA at atomkraftverket har mista all ekstern straumførsel for andre gong på fem dagar. Dei dieseldrivne naudaggregata verkar, opplyser IAEA-sjefen.

Fem eksplosjonar er også blitt høyrde i russisk-okkuperte delar av Kherson, melder russiske medium.

Også eksilordføraren i byen, Ivan Fedorov, skriv på Telegram at det har vore ein eksplosjon i byen.

Presidentens kontor melder at ukrainske styrkar har gjenerobra fem busette område i det viktige fylket sør i landet.

– Ukrainas væpna styrkar har frigjort ytterlegare fem busetnadar i distriktet Beryslav: Novovasylivka, Novogrygorivka, Nova Kamjanka, Tryfonivka, Tsjervone, heiter det i den daglege rapporten frå den ukrainske presidentens kontor.

Kherson er eitt av dei fire delvise russiskokkuperte fylka som president Vladimir Putin vil innlemma i Russland.

Ukraina har fått det moderne luftvernsystemet Iris-T frå Tyskland, opplyser den tyske regjeringa.

Systemet kan beskytta ein heil by.

Tysklands forsvarsminister Christine Lambrecht lova under eit besøk i Odesa 1. oktober at det første Iris-T-systemet skulle leverast i løpet av «få dagar».