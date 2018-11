Person falt i vannet fra danskebåten

Det pågår en redningsaksjon utenfor Hamburgsund i Sverige etter at en person skal ha falt i vannet fra fergen Stena Saga. Skipet sendte ut nødsignal rundt klokken 02.30.

– Det er rapportert at en mann falt av båten Stena Saga i vannet. Det skal ha skjedd rundt klokken 02.15 i natt. Det er et vitne som har varslet besetningen om bord. Det er så langt ingenting som tyder på at han ble dyttet, sier redningsleder Anders Lännholm ved Sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg NRK.

Stena Saga har fått instruks om å holde seg i området vest for Hamburgsund og Fjällbacka.

– Vi leter med helikopter og flere båter både fra oss og det svenske redningsselskapet, i tillegg deltar skipets egen båt i søket., sier Lännholm.

Han beskriver leteforholdene som vanskelig.

– Det er veldig mørkt, to meter høye bølger og en temperatur i vannet på ti grader

Forsinket ankomst til Danmark

Pressesjef i Stena Line, Jesper Waltersson, sier mannskapet ombord ble varslet av et vitne.

Jesper Waltersson, pressesjef i rederiet Stena Line. Foto: Pressefoto / Stena Line

– Vi kan bekrefte at en person har gått over bord, og at vi deltar i søket sammen med den svenske sjøredningen. Samtidig forsøker vi så godt vi kan å ivareta de andre passasjerne ombord, og holde dem orientert om hva som skjer.

Waltersson forteller at Stena Saga vil få forsinket ankomst til Danmark lørdag morgen, men kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før de kan reise videre.

Båten går i trafikk mellom Oslo og Frederikshavn. Stena Saga hadde avgang fra Oslo klokken 19:30 fredag kveld.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser til NRK at de er orientert om aksjonen, men at det foreløpig ikke sendes bistand fra Norge opplysningene ovenfor NRK, men sier at søket koordineres fra Sverige.

Stena Saga fra det svenske rederiet Stena Line går i trafikk mellom Oslo og Frederikshavn. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

