Pentagon: – Vi har aldri sett denne typen rakett før

Det amerikanske forsvarsdepartementet sier de aldri før har sett den rakettdrevne missilen Nord-Korea skjøt opp tirsdag. USAs utenriksminister Rex Tillerson bekreftet i ettertid at den var langtrekkende, såkalt interkontinental.

Dette er første gang det nordkoreanske regimet utfører en vellykket testoppskyting av våpenet døpt Hwasong-14 eller KN-14.

– Det er en ny type som vi aldri har sett før, bekrefter Pentagon-talsmann Jeff Davis ifølge Reuters, og sier den ble sendt opp fra en mobil oppskytingsrampe.

FNs sikkerhetsråd samles til et lukket møte om situasjonen klokka 21 i kveld, norsk tid.

Jomfruturen til raketten, som sammenfalt med den amerikanske nasjonaldagen 4. juli, hadde en svært høy og dermed relativt kort bane.

Ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA gikk den over 2800 kilometer opp via verdensrommet, før den landet i Japanhavet 933 kilometer unna oppskytingsstedet.

Kan trolig nå USA

Landet hevder at den har nok rekkevidde til å treffe den amerikanske delstaten Alaska. Dette er ikke uavhengig bekreftet, men flere eksperter mener påstanden er plausibel. Dersom missilet legger i en lavere høyde er den i stand til å gå mye lengre. (se grafikk under).

Ifølge Pentagon tilbrakte den 37 minutter i lufta.

– Banen antyder at den kan tilbakelegge rundt 6700 kilometer. Det er nok til at hele Alaska er innen rekkevidde, sier David Wright ved Det globale sikkerhetsprogrammet hos Union of Concerned Scientists til Reuters.

Også den sørkoreanske forsvarsministeren Han Min-koo mener den kan gå rundt 7000–8000 kilometer, melder AFP.

Seniorforsker Halvor Kippe ved Forsvarets forskningsinstitutt er enig.

– Flygetiden og rekkevidden tilsier at den kan nå Alaska, sa han til NRK etter oppskytingen i går.

Bilder viser Nord-Koreas leder Kim Jong-un, angivelig mens han feirer den vellykkede rakettoppskytingen i går. Foto: Str / AFP

– Kan uskadeliggjøres

Pentagon-talsmann Jeff Davis sier imidlertid at simuleringer viser at eksisterende rakettskjold vil være i stand til å uskadeliggjøre interkontinentale missiler fra Nord-Korea før de når amerikansk jord, melder Reuters.

USAs president Donald Trump tok opp i dag opp situasjonen i en telefonsamtale med den egyptiske presidenten Abdel Fattah al-Sisi.

– Han understreket viktigheten at alle land implementerte FN-resolusjonene mot landet, at de sluttet å ta imot nordkoreanske gjestearbeidere, og at de sluttet å bidra med økonomiske eller militære fordeler til landet, sa Trump ifølge Det hvite hus.

Nord-Koreas atomvåpenprogram Ekspandér faktaboks Nord-Korea utvikler langtrekkende raketter og har i 2017 trappet opp frekvensen av testene sine, tross trusler og reaksjoner utenfra. * 12. februar: Nord-Koreas første prøveoppskyting av en Pukguksong-2 langtrekkende rakett. Raketten flyr om lag 500 kilometer og lander i havet mellom Nord-Korea og Japan. * 7. mars: Fem ballistiske raketter blir skutt ut over Japanhavet. En eksploderer rett etter avfyring, tre av dem lander i havområder kontrollert av Japan. * 22. mars: USA melder at et mellomdistanse ballistisk missil, trolig av typen Musudan, er skutt opp, men eksploderte sekunder etter på, nær Kalma. * 5. april: Nord-Korea avfyrer en mellomdistanserakett i retning Japan. Det ballistiske missilet flyr om lag 60 kilometer før det lander i havet. * 16. april: Et uidentifisert missil eksploderer i lufta nesten umiddelbart etter oppskyting. * 29. april: Et ballistisk missil testes samme dag som FN holder Nord-Korea-møte om den anspente situasjonen rundt landet. Ifølge kilder eksploderer missilet like etter oppskyting. * 14. mai: En rakett flyr cirka 70–80 mil og lander i Japanhavet. Det skjedde fire dager etter at Sør-Korea valgte liberale Moon Jae-in til ny president og samtidig som Kina arrangerte toppmøte om handel mellom Asia og Europa. * 22. mai: Ny test av Pukguksong-2 mellomdistanse ballistisk missil. Det flyr nesten 500 kilometer og havner i Japanhavet. * 29. mai: Dagen før USA skal teste system for rakettnedskyting, fyrer Nord-Korea av et ballistisk kortdistansemissil. Det flyr 450 kilometer og lander i Japans økonomiske sone. * 8. juni: Flere uidentifiserte missiler rapporteres avfyrt. De skal ha hatt en rekkevidde på 200 kilometer. * Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger, i 2006, 2009, 2013, og to i 2016. Det har ikke vært noen atomprøvesprengninger så langt i 2017. Kilde: NTB