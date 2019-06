Pentagon vil ha slutt på politisk innblanding etter krigsskip-forespørsel

Krigsskipet er kalt opp etter den avdøde senatoren John McCains far og farfar, som var admiraler i marinen. Begge hadde samme navn som senatoren – som var kjent for sin kritikk av Trump.

Før den republikanske senatoren døde i fjor, besluttet marinen at krigsskipet offisielt også skulle være oppkalt etter ham.

Dekket til

Det var i forbindelse med planleggingen av presidentens ankomst og forberedelser til en tale at Det hvite hus i en e-post ba om at «USS John S. McCain må flyttes ut av syne», skriver Wall Street Journal, som har sett e-posten.

Det var diskusjoner innad i forsvaret de siste ukene om hvordan de skulle håndtere krigsskipet, sier en kilde til Wall Street Journal. Skipet har vært under reparasjon siden en kollisjon i 2017 og er derfor vanskelig å flytte.

En presenning ble derfor lagt over navnet på skipet i forkant av Trumps Tokyo-besøk, ifølge bilder avisen har fått. Presenningen ble fjernet før Trumps besøk. Deretter ble en lekter flyttet slik at navnet ikke var synlig.

En talsmann for marinen opplyser imidlertid at bildene med presenningen er fra fredag, og at lekteren ble fjernet før Trumps ankomst.

Vil ha tydeligere regelverk

Fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan sa torsdag at han ikke var orientert om beslutningen vedrørende skipet.

Shanahan sier i dag at han ikke har tenkt å iverksette en intern gransking. Han la til at han fortsatt forsøker å skaffe seg informasjon om nøyaktig hva som har skjedd og hva hans menn på bakken skal ha gjort i kjølvannet av henvendelsen fra Det hvite hus.

– Det vil gi meg kunnskap til å ta ytterligere grep, sier Shanahan.

Ifølge kilder i Pentagon skal disse grepene handle om at Shanahan vil lage et tydeligere regelverk for hvordan militæret skal unngå politiske situasjoner.

Målet er å fjerne all tvil om hvordan militæret skal opptre i og svare på politiske forespørsler, sier den ikke navngitte kilden til nyhetsbyrået AP.

Trump: Gjort i beste mening

Ordren om å holde krigsskipet utenfor presidentens synsvidde blir sett på som et forsøk fra Det hvite hus på å forhindre å støte Trump.

Forholdet mellom de to partifellene var iskaldt fram til det siste. Trump ble blant annet ikke invitert i begravelsen. Presidenten nektet å komme med en offisiell uttalelse i forbindelse med senator McCains død. Etter hans død flagget Det hvite hus en periode på full stang, men etter massiv kritikk ble flagget firt til halv stang.

Trump understreket onsdag på Twitter at han ikke var blitt varslet om saken.

– Jeg var ikke blitt orientert om noe som helst som hadde å gjøre med marineskipet USS John S. McCain under mitt nylige besøk til Japan.

Torsdag uttalte han seg om saken igjen da han snakket med journalister utenfor Det hvite hus.

– Noen gjorde det fordi de trodde jeg ikke likte ham, ok? Og de gjorde det i beste mening, vil jeg anta, sa Trump.

Trumps stabssjef Mick Mulvaney sier til amerikanske medier søndag at saken ikke vil få noen konsekvenser innad i Det hvite hus.

– Å tro at noen skal få sparken for dette, er tåpelig, sier Mulvaney, og sammenligner episoden med at man skiller kranglete kolleger fra hverandre i en møtesituasjon.