Pentagon bekymret: Kinesisk romrakett på vei mot jorda i høy hastighet

Forrige måned ble romraketten «Long March 5 B» brukt til å frakte den første delen av Kinas nye romstasjon, «Tiangong-1», ut i rommet. Planen er at det skal bli den første permanente romstasjonen hvor det skal bo astronauter over lengre tid.

Oppskytingen ble feiret som en stor seier for Kinas romprogram.

Designet til raketten gjør imidlertid at hoveddelen, bæreraketten, ikke kan styres. Denne ble derfor kastet til side som romsøppel. Rakettdelen skal ha en hastighet på 28.000 kilometer i timen.

Den 18 tonn tunge rakettdelen havnet dermed i bane rundt jorden. Ifølge BBC er det ventet at rakettdelen, eller i alle fall restene av den, vil returnere til jorden i løpet av helgen.

Håper den lander i havet

Ifølge BBC vil store deler av raketten brenne opp i løpet av den siste delen av fallet gjennom jordens atmosfære. Det er likevel en risiko for at metalldeler med høyt smeltepunkt og andre særlig robuste materialer forblir intakte.

Amerikanske eksperter sier man følger rakettens bane nøye. Det har blitt vurdert å skyte den ned, men foreløpig er ikke det aktuelt.

Pentagon-talsperson John Kirby sier den amerikanske forsvarsministeren har fulgt rakettens bane svært nøye de siste dagene.

– Vi håper at den lander et sted der den ikke skader noen, sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin, ifølge BBC.

– Forhåpentligvis blir det i havet, eller noe sånt, legger han til.

Det amerikanske forsvarsdepartementet uttalte tidligere i uken at det er fare for at rakettdelen faller ned i et bebodd område.

BBC skriver imidlertid at det svært lite sannsynlig, blant annet fordi store deler av jordens overflate er dekket av vann. I tillegg er store deler av de aktuelle landområdene ubebodde.

Norge utenfor fare

Ekspertene mener det er mest sannsynlig at rakettdelen vil returnere til jorden lørdag kveld, eller søndag morgen, men slike beregninger er svært usikre.

Ifølge nettstedet Orbiting Now viser beregninger at rakettdelene sannsynligvis lander mellom 41,5 nordlige og 41,5 sørlige breddegrad.

Det betyr at den potensielt falle ned i store deler av Nord-Amerika, Mellom-Amerika, Afrika og Asia. Nord-Europa og Norge ser ut til å være utenfor fare.

Avviser uaktsomhet

Kina har avvist beskyldninger om at de har gjort noe uaktsomt ved å la den store rakettdelen falle ukontrollert mot jorden. Kinesiske medier skriver at frykten for at raketten skal føre til skade er medieskapt av vestlige medier, og at den mest sannsynlig vil lande i havet et sted, skriver BBC.

Men den anerkjente amerikanske romeksperten Jonathan McDowell, som er tilknyttet det astrofysiske instituttet Harvard – Smithsonian Center for Astrophysics, er uenig.

– Det blir faktisk sett på som uaktsomhet, sier McDowell.

Han påpeker at raketten har blitt skutt opp i to omganger. Resten fra den første oppskytingen landet i Elfenbenskysten i fjor, uten å forårsake særlig stor skade.