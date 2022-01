Pensjonisten fra Tonga overlevde 27 timer flytende i sjøen

57-åringen ble feid fra øya Atata og ut i havet etter at vulkanutbruddet og den påfølgende tsunamien som rammet Tonga for en uke siden.

– Jeg snudde meg og så bølgen, og den var større enn den som ødela huset vårt, sier han til Tongas radiokanal Broadcom FM.

Den uføre, pensjonerte snekkeren forteller at han forsøkte å komme seg opp i høyden sammen med flere, før broren hans ropte at en stor bølge var på vei.

Sønnen ropte

Lisala Folau bor på øya Atata og ble feid fra øya da tsunamien slo inn. I Atata bor det 106 mennesker. Foto: Marian Kupu / AP

I mørket ble han feid ut i havet, og hørte sønnen sin rope fra land.

Men 57-åringen valgte å tie.

– Jeg tenkte at hvis jeg svarte ham, ville han ha kommet etter, og vi ville begge vært i fare, så jeg prøvde å bare flyte, samtidig som jeg ble slått rundt av de store bølgene som fortsatte å komme, sier han.

I over ett døgn fløt han og svømte fra sin egen øy via to ubebodde øyer, før han kom seg i land på hovedøya Tongatapu.

Hovedstaden Nuku’alofa.

Klamret seg til tømmerstokk

Han holdt seg fast i en flytende tømmerstokk for å overleve. Folau er ufør og kan nesten ikke bevege beina.

Han tenkte at om han bare kunne klamre seg til trestammen, ville han bli funnet selv om han døde.

Han forteller til BBC at han på et tidspunkt fikk øye på en politipatruljebåt. Han tok fram en fille og vinket i håp om at de skulle se ham. Det var forgjeves.

Han var fortsatt langt fra nærmeste land.

– Sjøen fortsatte å snurre meg rundt og tok meg under vann, sier han.

Han sier at det han hadde i tankene, var om han kom til å overleve eller ikke. Han tenkte på familien, og hvordan det gikk med dem. Dette motiverte ham, sier han.

Da det ikke var hjelp eller mennesker å finne på de to øyene han kom seg til, holdt han ut til han kom seg på hovedøya, og der ble han funnet.

Peter Lund, New Zealands fungerende høykommissær i Tonga, sier til nyhetsbyrået AP at Folaus historie er i tråd med tidslinjen for katastrofen og rapporten om en savnet person på Atata.

– Det er ett av disse miraklene som skjer, sier Lund.

Fakta om Tonga Ekspandér faktaboks Tonga er en øystat i Stillehavet. Navnet Tonga betyr «den hellige øya». Hovedstad: Nuku'alofa

Landareal: 720 km²

Innbyggertall: 105 586

Styreform: Konstitusjonelt monarki

Statsoverhode: Tupou 6

Statsminister: Siaosi Sovaleni Kilde: Store norske leksikon.

Nødhjelpen har nådd Tonga

Nesten en uke etter vulkanutbruddet er det fortsatt ikke fullstendig oversikt over omfanget av ødeleggelsene i Tonga. Utbruddet slo ut en kabel som gjorde det umulig å få kontakt med omverdenen. Kabelen er ventet å være ute av drift i en måned framover.

The New York Times skriver at det regnet svarte steiner fra himmelen etter vulkanutbruddet. Utbruddet forårsaket også en stor askesky som har forurenset drikkevannskilder og hindret hjelpemannskap i å komme.

Først på torsdag denne uken kunne hjelpearbeidere komme seg til Tonga. Militære transportfly fra Australia og New Zealand lastet med nødhjelp landet på flyplassen i Tongas hovedstad Nuku'alofa, etter at folk hadde jobbet på spreng for å få fjernet et tykt lag med vulkansk aske.

Foreløpig er det bekreftet tre dødsfall.

Utbruddet førte til en tsunamibøge på 1,2 meter, men tirsdag sa myndighetene at noen av bølgene var opptil 15 meter.