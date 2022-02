– Mitt liv er som det skal være, det er ingenting spesielt.

Det sier Kinas store tennisstjerne Peng Shuai i et overraskende intervju til den franske sportsavisa L'Equipe.

Men det har vært lite normalitet i tennisspillerens liv den siste tiden.

I fjor høst sto hun midt i Kinas mest kjente metoo-sak.

Hun forsvant fra offentligheten i flere uker etter at hun beskyldte tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for å ha begått seksuelle overgrep mot henne gjennom flere år.

Hun kom med beskyldningene på det sosiale mediet Weibo 2. november i fjor. 30 minutter senere var posten fjernet.

I sitt første intervju med internasjonal presse siden forsvinningssaken i fjor, kaller hun anklagene for en «gigantisk misforståelse».

Samtidig sier 36-åringen at hun har bestemt seg for å avslutte tenniskarrieren. Hun sier kneskader gjør det vanskelig å fortsette.

POPULÆR: Tennisspilleren sier nå hun legger opp. Her fra en tennisturnering for barn i 2021. Foto: via TWITTER @QINGQINGPARIS / Reuters

Tenniskolleger likevel bekymret

Emneknaggen #WhereIsPengShuai ble brukt over hele verden, da Shuai ikke var å se i flere uker etter at hun postet anklagen mot 75 år gamle Zhang Gaoli.

I Kina ble alle artikler og poster om Peng Shuai sensurert. Ifølge The Guardian ble alle poster med ordet «tennis» fjernet fra sosiale medier.

I posten beskrev hun hvordan den eldre politikeren tvang henne til å ha sex etter å ha invitert henne hjem for å spille tennis med ham og kona. Hun skrev også at hun hadde blandede følelser da de to fortsatte forholdet.

Etter forsvinningen har hun flere ganger sagt det hele var en misforståelse og at det ikke var ment som anklager. Det sier hun også nå.

– Jeg har aldri sagt at noen har begått overgrep mot meg, sier hun.

Kvinnenes tennisorganisasjon WTA sier de fortsatt er bekymret for Shuais situasjon. Ingen derfra har vært i direkte kontakt med henne siden i fjor høst.

Peng Shuai ga intervjuet inne i den kinesiske OL-bobla, som er satt opp for å stanse smitten av covid under det pågående vinter-OL.

Aktivister søker Peng Shuai under Australian Open. Foto: Hamish Blair / AP

Mener politikk og sport ikke hører sammen

I intervjuet med franske L’Équipe deltok stabssjefen i den kinesiske olympiske komite som tolk. Avisen måtte vise fram spørsmålene på forhånd og publisere intervjuet som spørsmål og svar, hvis de skulle få intervjue henne.

Shuai har også spist middag med sjefen for Den internasjonale olympiske komité (IOC), som er i Kina i forbindelse med vinter-OL. IOC-talsmann Mark Adams sier de vil gjøre «alt de kan for at hun skal ha det bra» og at de ikke vil dømme Shuai «på noen som helst måte».

Peng Shuai sa også at politikk og sport ikke bør blandes. Det er i tråd med Kinas budskap rundt OL.

– Mitt privatliv bør ikke involveres i sport og politikk. Sport må ikke bli politisert, fordi når det skjer, vender en ofte ryggen til den olympiske ånd, og det går ut over hele sportsverdenen og utøverne, sa Shuai.