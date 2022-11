Pence: Trumps ord satte meg og min familie i fare

– Jeg mener at presidentens ord var uforsvarlige. Det var klart at han valgte å være en del av problemet, sier Pence i et intervju med ABC News søndag.

Bakteppet er stormingen av Kongressen 6. januar i fjor. De folkevalgte var da i gang med å godkjenne Joe Bidens valgseier. Tidligere president Donald Trump hadde bedt Pence gripe inn, noe han ikke hadde noen mulighet til å gjøre, selv om han hadde en seremoniell rolle i prosessen.

Dramatiske bilder: Her knuser de et vindu og stormer Kongressen Du trenger javascript for å se video. Dramatiske bilder: Her knuser de et vindu og stormer Kongressen

Pence forteller videre at han var sint på grunn av en Twitter-melding Trump hadde sendt ut mens opprøret utenfor Kongressen hadde startet. Trump mente at Pence «ikke hadde mot nok til å gjør det som trengtes».

Pence forteller i ABC-intervjuet at han snudde seg til datteren og sier «det krever ikke mot for å bryte loven. Det krever mot for å opprettholde loven».