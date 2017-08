Pence: Trump sier hva han mener og mener det han sier

Han begynner nesten å bli en ekspert på området. For nok en gang fikk USAs visepresident, Mike Pence, spørsmål om Donald Trump virkelig mente det han sa.

Nok en gang måtte Pence vise sin balansekunst.

Det var fredag Trump kunne fortelle at den amerikanske ledelsen ser på ulike alternativer for Venezuela, «inkludert et mulig militært alternativ, om nødvendig».

– Vi har styrker over hele verden på steder som er veldig langt unna. Venezuela er ikke veldig langt unna, og folket der lider og dør, la Trump til.

Den amerikanske visepresidenten er nå i Colombia, og landet er første stopp på en rundreise til flere USA-vennlige land i regionen. I tillegg til sanksjonene USA allerede har innført mot Venezuela, tar Pence sikte på samordne ytterligere tiltak mot landet.

Det kan bli svært vanskelig for Pence å finne en balanse mellom latinamerikansk motstand mot Venezuelas president Nicolás Maduro, og motstanden mot Trumps utspill.

Bred motstand

Samtlige latinamerikanske land – ikke bare Venezuelas tradisjonelle støttespillere som Cuba, Bolivia, Ecuador og Nicaragua – har gått imot Trumps utsagn. Selv land som normalt er sterkt kritiske til Maduro, tok avstand fra tanken om militær innblanding.

– Siden venner må være ærlige overfor hverandre, har jeg sagt til visepresident Pence at muligheten for å gripe inn militært ikke engang bør vurderes, heller ikke i Colombia eller Latin-Amerika. Amerika er et fredelig kontinent. La oss bevare det, sa Colombias president Juan Manuel Santos.

Selv om militære ledere har sagt at de ikke har fått ordre om å forberede noen som helst form for operasjon i kjølvannet av Trumps uttalelse, møter altså Pence et Latin-Amerika som står samlet mot det siste utspillet fra sjefen hans i Det hvite hus. Visepresidenten sa ikke uttrykkelig at USA ikke vil gripe inn militært, men sa landet vil samarbeide med land i «nabolaget» for å legge press på Maduro.

– Donald Trump er en leder som sier det han mener, og mener det han sier, svarte Pence på spørsmålet om Trump virkelig vil angripe Venezuela. Før han understreket at presidenten hadde sendt han til Latin-Amerika for å finne en fredelig løsning.

– Vi har mange alternativer for Venezuela, men presidenten er overbevist om at ved å samarbeide med våre allierte i regionen, kan vi finne en fredelig løsning.

– Galskap

Myndighetene i Venezuela har reagert kraftig på Trumps utsagn. Regjeringen i Caracas omtalte uttalelsen som «uforsvarlig» og «galskap». Søndag gikk også opposisjonen kraftig ut mot «militære trusler».

Opposisjonskoalisjonen i Venezuela kom med en klar uttalelse mot «bruk av makt, eller trusler om bruk av makt, fra et hvilket som helst land rettet mot Venezuela». Selv om Trump ikke nevnes ved navn, var budskapet tydelig.