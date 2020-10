Pence-rådgiver testet positivt for korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var Marc Short, Pences stabssjef og nærmeste rådgiver, som testet positivt lørdag. Visepresidenten endrer likevel ikke sin innholdsrike reiseplan i valginnspurten.

Pence og kona Karen Pence testet begge negativt lørdag og er friske og raske, sier talsperson Devin O’Malley.

Han det i samråd med legestaben i Det hvite hus er bestemt at Pence fortsetter som planlagt i henhold til retningslinjene for guidelines for uunnværlig personell som har vært i kontakt med en smittet person.

Ifølge disse retningslinjene må Pence sjekkes nøye for symptomer og bruke munnbind, noe han ble sett med da han returnerte til Washington etter en dag med valgkamparbeid.