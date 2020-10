Urix : Før Harris møter Pence Du trenger javascript for å se video.

I natt møtes den republikanske visepresidenten og den demokratiske visepresidentkandidaten til debatt i Salt Lake City i delstaten Utah. Det er knyttet stor spenning til debatten, som du kan følge på nrk.no og NRK1 fra klokken 03.00.

«Pass på at du ikke blir den siste»

Kamala Harris (55) er vant til å være først. Hun var den første visepresidentkandidaten med minoritetsbakgrunn. Hun var den første kvinnelige statsadvokaten med minoritetsbakgrunn. Hun var USAs første amerikansk-indiske senator.

Hvis demokratenes presidentkandidat Joe Biden vinner valget 3. november, blir Harris den første svarte kvinnen og den første amerikansk-asiatiske kvinnen til å bli visepresident i USA.

FØRST: Men Kamala Harris sier hun ikke vil bli den siste svarte visepresidentkandidaten. Foto: Olivier Douliery / AFP

Hun gjentar ofte morens motto: «Du er kanskje den første, men pass på at du ikke blir den siste.»

Da Biden kunngjorde valget av Harris som sin visepresidentkandidat 11. august i år, skrev han på Twitter at hun er «en fryktløs forsvarer for den lille mannen».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mener bakgrunnen er viktig

Harris ble født i Oakland i California, USAs mest folkerike delstat. Hun bor i både San Francisco og Washington DC, og ble valgt inn i Senatet i USA i 2016. Før det var hun statsadvokat i California og før det igjen statsadvokat i San Francisco.

I 2014 giftet Kamala Harris seg med Douglas Emhoff, også han advokat. De to har ingen barn sammen.

VALGKAMP: Harris snakker til en ung tilhenger i North Carolina i september. Foto: Jonathan Drake / Reuters

Foreldrene hennes er fra Jamaica og India. Hun studerte på det tradisjonelle svarte colleget Howard University og er med i det kjente svarte «søsterskapet» (sorority) Alpha Kappa Alpha.

Hun besøkte India ofte da hun vokste opp. Harris har ofte sagt at hennes bakgrunn gir henne en unik mulighet til å slåss for folk som tradisjonelt sett har blitt ignorert i USA.

Kritikk for ikke å gå langt nok

Hun beskrev seg selv som progressiv da hun jobbet i California, der hun fremmet saker som retten til likestilt giftermål for homofile og lesbiske, mer liberale abortrettigheter og mot dødsstraff.

Hun har likevel fått kritikk fra venstresiden i Det demokratiske partiet for ikke å gå langt nok.

VENNER: Kamala Harris var en av de første demokratene fra California til å støtte Barack Obama i 2004. Siden har de to vært venner. Her fra 2012. Foto: Eric Risberg / AP

Hun støttet for eksempel venstresidens presidentkandidat Bernie Sanders' helsereform, som går inn for et offentlig helsetilbud for alle amerikanere, men gikk siden tilbake på det. Nå ønsker hun en utvidelse av det offentlige helsetilbudet, men med rom for privat helseforsikring.

Hva gjør egentlig visepresidenten? Du trenger javascript for å se video.

Kampanjen beskrevet som rotete

Hun forsøkte selv å stille som presidentkandidat, men kastet inn håndkleet i desember. I mars i år ga hun sin støtte til Joe Biden.

Kampanjen hennes ble beskrevet som rotete, og hun samlet ikke inn nok penger. Som presidentkandidat for demokratene beskrev hun seg selv om en pragmatisk problemløser.

Pence: Lojal og sentral

De siste fire årene har visepresident Mike Pence (61) blitt en av de viktigste personene i Det hvite hus. Han har vært en lojal støttespiller til president Trump, og leder arbeidsgruppen mot koronapandemien.

VAR DEMOKRAT: Mike Pence har fortalt at han var demokrat i sin ungdom. Foto: Mandel Ngan / AFP

Visepresidentens irske bestefar immigrerte til USA i 1923. Pence ble født i Columbus i Indiana i 1959. Han vokste opp som katolikk, med fem søsken, og er kjent for sin dype religiøse tro. Visepresidenten har vært gift med Karen Pence siden 1985 og har tre voksne barn.

Var demokrat

Som tenåring var Pence demokrat. Han sier det var Martin Luther King Jr. og president John F. Kennedy som inspirerte ham til å satse på politikk. I 1980 stemte Pence på demokraten Jimmy Carter, ikke republikanernes kandidat Ronald Reagan.

Det var da han møtte sin framtidige kone Karen, mens han gikk på college, at han ble evangelikalsk kristen og mer konservativ. Han er nå svært populær blant USAs konservative kristne. «Jeg er en kristen, konservativ og republikaner, i den rekkefølgen», sier han selv.

FØR DEBATTEN: Mike Pence og kona Karen Pence i Salt Lake City før visepresidentdebatten. Foto: Brian Snyder / Reuters

Les også: Her tror de Donald Trump er Guds vilje

Kritiserte Trump

Før Donald Trump valgte ham som sin visepresidentkandidat i juli 2016, hadde Pence flere ganger kritisert Trumps politikk, blant annet forslaget om å stenge muslimer fra spesifikke land ute fra USA.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nå blir Pence sett på som en lojal visepresident, som sjelden kritiserer sjefen sin.

HYLLET: Donald Trump hyllet sin visepresident Mike Pence på republikanernes landsmøte i sommer. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Abortmotstander

Mike Pence er kjent som en knallhard abortmotstander. Som guvernør i Indiana innførte han en av USAs strengeste abortlover. Den ble dømt grunnlovsstridig av en føderal domstol i 2018.

Pence ble valgt til Representantenes hus første gang i 2002. Han ble gjenvalgt i 2004, 2006, 2008 og 2010. I 2012 ble han guvernør i den konservative hjemstaten Indiana.

En republikansk lobbyist som er nært knyttet til Trump, Brian Ballars, har sammenlignet forholdet mellom president Trump og visepresident Pence med forholdet mellom daværende president Ronald Reagan og visepresident George H.W. Bush på 1980-tallet.

– Visepresidenten er så lojal som en visepresident kan være, sa Ballard til New York Times tidligere i år.