Pence lover koronavaksine i løpet av året

På den tredje dagen av republikanernes landsmøte var temaet «Land of heroes». Ble helter hedret for sine bidrag til den amerikanske historien.

Mot slutten av programmet holdt visepresident Mike Pence en tale fra et tidligere militærfort i Baltimore, Fort McHenry.

Han startet med å snakke om gamle amerikanske helter som forsvarte landets verdier i sin tid.

– De ble nesten ikke nevnt på landsmøte for demokratene sist uke, sa Pence.

Sa ja til fire nye år

Formelt godtok Mike Pence nominasjonen til fire nye år som visepresident.

– I takknemlighet for tilliten fra president Donald Trump, støtten fra vårt republikanske parti og Guds nåde, aksepterer jeg med ydmyk nominasjonen til å stille og fungere som visepresident i USA, sa Pence.

Han ba også folk som blir berørt av orkanen «Laura» som er på vei mot land langs kysten av Texas og Louisiana.om å ta alle forholdsregler.

– Hold dere i sikkerhet. Vi tenker og er med dere, sa han.

Lovet koronavaksine i år

Mike Pence kommenterte Joe Bidens uttalelse sist uke, at det ikke er noe mirakel som kan redde USA fra koronapandemien.

– Joe Biden forstår ikke at Amerika er en nasjon fullt av mirakler. Vi er på vei til å ha verdens første sikre, effektive koronavirusvaksine innen utgangen av dette året, sa han.

Pence sa også at USA ikke kommer til å være trygg med Joe Biden som president.

Vil ha slutt på volden

Med pågående demonstrasjoner i Kenosha i delstaten Wisconsin, etter at en svart mann ble skutt flere ganger i ryggen sist søndag. Sa Pence at volden i landet må stoppe.

Volden i landet må stoppe. Enten det er i Minneapolis, Portland eller Kenosha. Vi vil ha lov og orden i gatene våre, for alle amerikanere i alle raser, trosretninger og farger, sa han.

Onsdag opplyste president Donald Trump at han vil sende føderalt politi og nasjonalgarden for å bistå under opptøyene i Kenosha.

Etter at Pence var ferdig med talen kom både president Donald Trump og førstedame Melania Trump frem på scenen.

Melania Trump, Donald Trump, Mike Pence og Karen Pence Foto: Saul Loeb / AFP

Lara Trump

Presidentens svigerdatter Lara Trump, som er gift med Eric, fortalte om hvordan kvinner i USA har kjempet for stemmeretten gjennom historien.

Hun fortalte om en svigerfar som ga henne en rolle i valgkampanjen i 2016.

– Selv om jeg ikke hadde noen politisk erfaring, trodde han på meg og støttet meg, sa hun.

Kayleigh McEnany

Pressesekretær i Det hvite hus, Kayleigh McEnany, tegnet et bilde av medfølende president. Hun fortalte om sin beslutning om å ta en mastektomi i 2018, for å begrense risiko for å utvikle brystkreft.

– Da jeg våknet etter operasjonen var en av de første samtalene jeg fikk fra Ivanka Trump. Senere ringte presidenten meg for å høre hvordan det stod til med meg, fortalte McEnany.

Pressesekretær i Det hvite hus, Kayleigh McEnany fortalte om sitt møte med helsevesenet i USA. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Kellyanne Conway

Mandag ble det kjent at president Donald Trumps politiske rådgiver Kellyanne Conway slutter i jobben, av hensyn til familien.

Conway har vært en av Trumps lengstsittende og nærmeste rådgivere.

Hun var den som blant annet oppfordret Trump til å gjenoppta sine regelmessige koronavirus-orienteringer, ifølge NBCNews.

I talen sin takket hun president Trump for å ha satset på kvinner i ledende stillinger i næringslivet og i regjeringen.

– Han mener vi kvinner er på lik linje med mennene. Han respekterer oss, sa hun.

Kellyanne Conway takket president Trump for å ha satset på kvinner i ledende stillinger. Foto: Nicholas Kamm / AFP

– Han er en talsmann for de ufødte

Tidligere fotballtrener Lou Holtz hyllet Trump for å være en sterk talsmann i abort-saken.

– En av de viktigste grunnen til at han har min tillit, er fordi ingen har vært en sterkere talsmann for de ufødte, enn president Trump, sa Holtz.

President Trump beskytter disse livene, la han til.