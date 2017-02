Pence forsikret Nato-støtte

Pence kom med en kraftig advarsel til europeiske land da han holdt tale på sikkerhetskonferansen i München lørdag. Det er på tide at europeiske land gjør mer for å nå Natos mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, fastslo han.

– Mange land mangler et troverdig veikart for å oppfylle dette løftet, sa Pence.

– Løftet har vært uoppfylt for lenge. Det undergraver selve fundamentet for alliansen vår, sa han.

Forsikret om Nato-støtte

Men selv om pekefingeren ble hevet, forsikret Pence at USA fortsatt vil støtte Nato.

– Vi vil være urokkelig i vår forpliktelse til denne transatlantiske alliansen, kunngjorde Pence.

Pence understreket også at Nato-paktens artikkel 5, som sier at et angrep på én alliert skal regnes som et angrep på alle, står støtt. Men pakten har også en artikkel 3 som sier at byrdene skal deles, påpekte han.

– Forsvaret av Europa krever en forpliktelse fra deres side like mye som fra vår, sa visepresidenten.

USAs visepresident Mike Pence sammen med Tysklands statsminister Angela Merkel på Munich Security Conference. De to skal møtes til private samtaler lørdag ettermiddag. Foto: Matthias Schrader / AP

Vil føre streng Russland-politikk

Noe av fokuset de første ukene av Donald Trumps presidentperiode, har vært den forsonende tonen mot Russland og president Vladimir Putin.

Visepresident Pence kom likevel med klare krav til Russland. Blant annet om å overholde fredsavtalen for å få slutt på volden og krigføringen i Øst-Ukraina.

– USA vil fortsatt holde Russland ansvarlig, selv om vi søker en nye felles møtepunkter president Trump mener det er grunnlag for.

Lørdagens tale ble tatt godt imot blant toppene i Nato.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Erna Solberg føler seg ikke truffet av kritikk

Norges andel av BNP ligger i dag på snaut 1,6 prosent og ligger an til å holde seg på omtrent samme nivå fram til 2020.

Les også: Trumps krav kan gi oss 13 milliarder mer i årlige forsvarsutgifter

– Vi har en sterk opptrapping av det norske forsvaret, en sterk opptrapping av investeringene og en sterk opptrapping av samarbeidet og interoperabiliteten i de valgene vi har gjort framover. Vi løfter forsvarsbevilgningene, sier statsminister Erna Solberg til NTB etter visepresident Pence sin tale.

– Jeg opplever at vi har et sterkt kart for å bygge opp norsk forsvarsevne framover, sier Solberg