TV-reklamen starter med at en kvinne får ergometersykkelen til jul.

Gaven inspirerer henne til å starte en videodagbok om treningstimene sine, der hun stolt sier «for ett år siden visste jeg ikke hvor mye dette ville endre meg».

Den 30 sekunder lange videoen med tittelen «Gaven som gir tilbake» ble først sendt i november.

Selskapet har brukt 1,5 millioner dollar – rundt 130 millioner norske kroner – på å kjøpe TV:reklame, skriver Guardian.

Se den omstridte reklamen fra Peloton.

Latterliggjøres

Den siste uken har den blitt møtt av en storm av kritikk og latterliggjøring på sosiale medier.

Kritikere kaller reklamen «krenkende» og dum» og peker på at kvinnen var slank allerede da hun fikk ergometersykkelen.

Komikeren Jess Dweck sammenligner på Twitter reklamen med det første minuttet av en episode av den despotiske TV-serien Black Mirror.

I USA har reklamen blitt gjort narr av så mye at Renee Klahr skriver på Twitter at den har samlet nasjonen i hat.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Falt kraftig på børsen

Resultatet av kritikken og latterliggjøringen er at Peloton har falt kraftig på børsen.

Tirsdag gikk selskapet ned med 15 prosent og onsdag falt det ytterligere seks prosent.

Til sammen har 1,5 milliarder dollar – rundt 14 milliarder norske kroner – av selskapets børsverdi forsvunnet.

I en e-post til CNBC skriver Peloton at de er skuffet over hvordan noen har misforstått reklamen.

– Vi hører hele tiden fra våre medlemmer som sier hvordan livene deres er blitt positivt og meningsfullt påvirket etter at de har kjøpt en Peloton sykkel eller tredemølle, skriver selskapet som tidligere har erklært at de vil bli «Netflix for trening»