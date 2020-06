Pelosi vil fjerne 11 statuer

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi mener statuene knyttes til borgerkrigen og slaveri.

– Statuene bringer frem hat. Ikke en kulturarv, skriver hun på Twitter.

Også i et brev til komiteen som administrerer National Statuary Hall Collection, ber hun om at statuene blir fjernet umiddelbart.

Hver delstat får velge to statuer som skal stå i hallen.

Pelosi at landets historie aldri må glemmes, men hun tror ikke det er rett å hylle det statuene representerer. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

– Statuene bør legemliggjøre våre høye idealer som amerikanere, og gi uttrykk for hvem vi er og hvem vi ønsker å være som en nasjon, er noe av det hun formidler i brevet.

Det er ikke første gang Pelosi engasjerer seg for å få statuene i kongresshallen fjernet.

I 2017 ba hun Paul Ryan, som da var leder av Representantenes hus, om å gjøre det samme.

En høyreekstremist hadde med vilje kjørte bilen sin i en gruppe med antirasister under en demonstrasjon i Charlottesville i Virginia. En kvinne ble drept. Den antirasistiske demonstrasjonen ble arrangert som motsvar til en hvit makt-marsj i byen.

I kongresshallen står det flere statuer av sørstatsledere. Statuen i midten er av Alexander Hamilton Stephens, som var visepresident De konfødererte stater under borgerkrigen. Foto: Mark Wilson / AFP

Vil ikke endre navnet på militærbase

Tidligere på dagen sa president Donald Trump at han ikke vil vurdere å gi nytt navn til militærbaser som er oppkalt etter generaler fra borgerkrigen. Men tidligere i uken skal han ha gitt uttrykk for å ville diskutere saken, skriver USA Today.

– Vår historie som verdens største nasjon skal ikke bli tuklet med. Respekter vårt militære, tvitret Trump.

Sørstatsflagg

Nascar, som er USAs mest populære bilsportserie, har nå bannlyst sørstatsflagget fra alle sine løp og øvrige arrangementer.

Flagget som ble benyttet av sørstatene under den amerikanske borgerkrigen er i manges øyne et symbol på rasisme og slaveri, men det har vært populært blant mange tilhengere av Nascar.

Protester mot flere statuer i USA, her ved statuen av John B. Gordon. Foto: Dustin Chambers / Reuters

Kristoffer Columbus

Flere andre steder i USA, er det nå aksjoner for å fjerne statuer som hedrer generaler og andre som kjempet for sørstatene.

I Richmond i Virginia ble en statue av Jefferson Davis i går kveld amerikansk tid revet ned, rapporterer nyhetsbyrået AP.

Jefferson Davis var president for De konfødererte stater fra 1861 til 1865 og ledet kampen mot nordstatene under borgerkrigen.

Også en statue av Kristoffer Columbus, som stod i sentrum av Richmond ble revet ned, før den ble forsøkt tent på og dumpet i en innsjø.

I Portsmouth ødela en gruppe fire statuer, som var del av et større sørstatsmonument. Bystyret har avslått anmodningen om å fjerne monumentet. Statuene fikk hodene fjernet før de deretter ble tatt fra hverandre bit for bit.

Ifølge den lokale avisen The Virginia-Pilot ble et flagg som var heist på monumentet tent på.

Også en Columbus-statue i Minnesota tatt ned fra sokkelen og dumpet i en innsjø.

På statuens plass er det plassert en plakat hvor det står: «Columbus representerer folkemord».

Også i Boston har en statue av Columbus fått hodet kappet av, opplyser politiet onsdag. Presset om å fjerne hyllester til kolonister øker i verden.

Boston-politiet opplyser at de er informert om hærverket, at det blir etterforsket, men at ingen er pågrepet.

Statuen til Kristoffer Columbus ble revet ned i Minnesota. Foto: Evan Frost / AP

Protester

Arrestasjonen av afroamerikanske George Floyd som døde etter å ha blitt arrestert av politiet, har opprørt hundretusener av mennesker.

Det har ført til demonstrasjoner mot politivold og rasisme. Både i USA og mange andre steder i verden – også i Norge.

I Storbritannia har det også vært fokus på statuer som fjernes fordi de kobles til slavehandel.

I Atlanta krevde demonstranter at en statue av John B. Gordon ble fjernet. Gordon var general i sørstatshæren under den amerikanske borgerkrigen.