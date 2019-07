USAs president blir beskyldt for rasisme etter at han har tvitret om demokratiske kongresskvinner.

Han hevder de «opprinnelig kommer fra land med regjeringen som er en komplett og total katastrofe», før han foreslår at de «reiser hjem igjen».

Trump skriver videre at leder i Representantenes hus Nancy Pelosi «vil være veldig glad for å raskt å fikse gratis reise.»

Tvitene kommer en uke etter at Pelosi barket sammen med en gruppe venstrevridde demokratiske, fargede kvinner: Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley og Ilhan Omar.

De siste ukene har kongressmedlem Alexandria Ocasio-Cortez beskyldt Pelosi for å gå etter fargede kvinner, etter uenigheter mellom demokratiske partimedlemmer om en lov om grensekontroll.

Ocasio-Cortez, Tlaib og Pressley ble alle født og vokste opp i USA, mens Omar, kom til USA som barn.

Alexandria Ocasio-Cortez og Ilhan Omar er demokratiske kongressrepresentanter. Foto: Saul Loeb / AFP

Hva skrev president Trump?

Trump beskylder kongresskvinnene for ondskapsfull kritikk av ham og USA. Han nevner ikke kongresskvinnene med navn. Men ut fra referansen til Pelosi er oppfatningen at han refererer til de fire kongresskvinnene.

«Så interessant å se progressive demokratiske kongresskvinner, som opprinnelig kommer fra land med regjeringen som er en komplett og total katastrofe, de mest korrupte og udugelige i verden (om de i det hele tatt har funksjonelle regjeringer), som nå høyt og ondskapsfullt forteller folk i USA, klodens største og mektigste nasjon, hvordan man skal styre.»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Hvorfor drar de ikke tilbake for å hjelpe de totalt ødelagte og kriminalitetsgjennomsyrede stedene de kommer fra. Så kan de komme hjem og vise oss hvordan det skal gjøres.»

«Disse stedene trenger virkelig deres hjelp, dere kan ikke reise hjem fort nok. Jeg er sikker på at Nacy Pelosi vil være glad for å fikse fri retur.»

Nok en gang skaper den amerikanske presidenten Donald Trump sine meldinger på twitter reaksjoner. Foto: Alex Brandon / AP

Pelosi reagerer mot Trump

Leder i Representantenes hus Nancy Pelosi tvitrer tilbake at hun mener Trumps uttalelser er fremmedfiendtlige.

«Når @realDonaldTrump ber fire amerikanske kongresskvinner å dra hjem igjen, så bekrefter han at hans plan om å gjøre Amerika stort igjen alltid har handlet om å gjøre USA hvit igjen.»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tlaib, kongresskvinne for Michigans 13. distrikt, tvitrer at hun mener Trump burde stilles for riksrett.

«Vil du ha et svar til en lovløs og komplett feilet president? Det er han som er krisen. Hans farlige ideologi er krisen. Han trenger å bli stilt for riksrett.»

Ocasio-Cortez tvitrer til Trump at Trump ikke aksepterer amerikanerne som stemte dem frem.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Omar på sin side kaller presidenten «den verste, mest korrupte og udugelige presidenten noensinne.»

Mens Pressley deler Trumps tvit og skriver at «Slik ser rasisme ut. Vi er hva demokrati ser ut som.»

Også flere domskrater som forsøker seg som presidentkandidater fordømmer Trumps uttalelser.