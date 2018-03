Peker ut Sverige som mulig møteplass for Trump og Kim

Det er SVT som siterer flere amerikanske mediers spekulasjoner i hvor toppmøtet skal finne sted. I USA pekes det på Sverige som et alternativ.

Washington Post tror at Nord-Korea vurderes som et alternativ for de planlagte samtalene siden Kim Jong-un svært sjelden forlater hjemlandet. Den nordkoreanske lederen har ikke vært utenlands siden 2011.

Avisen lister likevel opp flere alternativer ut fra et prinsipp om et "nøytralt tredjeland". Der nevnes Sverige som et "særskilt tiltalende alternativ". Noe av forklaringen skal være at Sverige er et av de få landene som har diplomatiske relasjoner til Nord-Korea og en ambassade i Pyongyang.

I går ble det kjent at Nord-Koreas utenriksminister Ri Su-Yong er ventet til Sverige for samtaler med utenriksminister Margot Wallström. Sverige har spilt en sentral rolle i vestens diplomati med Nord-Korea og har bistått i forhandlinger om frigivelse av fengslede amerikanere.

Nord-Koreas utenriksminister Ri Su-Yong Foto: VASILY FEDOSENKO / Reuters

Washington Post tror også at Sveits kan være et reelt alternativ. Der var Kim Jong-un elev ved en internatskole i sin ungdom.

Ifølge avisen har både Sverige og Sveits tilbudt seg å være vertskap for møtet. Det samme har Mongolia.

Den demilitariserte sonen mellom de to koreanske statene nevnes også som et aktuelt alternativ. Det spekuleres også i om Kim Jong-un faktisk kan være villig til å komme til USA.

TV-kanalen ABC News nevner også Sverige på en liste over mulige møtesteder mellom Kim og Trump. Kanalen mener riktignok at flere av dem fremstår som usannsynlige, men påpeker at for noen dager siden virket heller ikke et møte mellom de to statslederne særlig aktuelt.

Svenskene stiller opp

ABC News påpeker videre at i møtene mellom Donald Trump og den svenske statsministeren Stefan Löfven tidligere denne uken, viste USAs president at han stor tillit til Sveriges forbindelser med Nord-Korea.

Sveriges statsminister Stefan Löfven og USAs president Donald Trump Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Ifølge Aftonbladet skal Löfven i møtene med Trump ha tilbudt seg å hjelpe Trump med å bedre forholdet til Nord-Korea.

Donald Trump ble spurt under pressekonferansen etter samtalene med Stefan Löfven om han trodde Sverige hadde noe å bidra med i dialogen med Nord-Korea.

– Sverige kommer alltid til å være behjelpelige. Sverige har vært til hjelp tidligere, slo Trump fast.

Stille fra Nord-Korea

Etter at det i går ble kjent at Donald Trump og Kim Jong-un har sagt ja til å møtes for samtaler har medier over hele verden rapportert om hendelsen.

Fra Nord-Korea har det derimot vært stille. Det er foreløpig uklart om nordkoreanske journalister kjenner til det planlagte møtet.

Mediene i Nord-Korea har rapportert om et bedret forhold til sin sørkoreanske nabo, men har fortsatt å rette skarp kritikk mot USA og planlagte militærøvelser i Sør-Korea.

Les også: USA setter betingelser for Kim-møte