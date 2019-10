Pedofilianklagede prester fikk fortsette sitt virke i Sverige

De redselsfulle rapportene har økt i omfang og kommet fra hele verden de siste ti årene, med nedslående vitnesbyrd fra katolikker frarøvet barndommen og påført uutholdelig smerte av dem de trodde var guds forlengede arm på jord.

Prester, diakoner og biskoper i Den katolske kirken, som har misbrukt barn seksuelt.

Den omfattende overgrepsskandalen i Den katolske kirken har ført til flere domfellelser de siste årene, og en rekke personer tilknyttet kirken har erkjent straffbare handlinger, også i Norge.

Både Pave Frans og hans forgjenger Pave Benedikt XVI har bedt ofrene om unnskyldning, men det finnes stadig overgripere som går fri, og som har fått fortsette sitt virke i Den katolske kirken tross varsler fra ofre.

Flere katolske sogn i USA har derfor gradvis åpnet sine arkiver for å tilgjengeliggjøre tidligere hemmelige lister over pedofilimistenkte i kirken, i håp om å beskytte katolske barn mot nye overgrep.

SVT Nyheter har gått gjennom listene og kan nå avsløre at to prester mistenkt for seksuelle overgrep i USA, siden har fått fortsette å jobbe i Sverige. Der har nye ofre rapportert om overgrep til kirken, som skal ha blitt utført av de samme prestene.

Den ene ble presteviet i Oslo på 1980-tallet, og arbeidet i Norge i flere år.

Presteviet i Oslo, anmeldt i USA

Det er i nye dokumenter fra to katolske sogn i USA at de to prestene er navngitt. Listene viser hvilke prester som har såkalte «troverdige beskyldninger» om seksuelle krenkelser mot barn rettet mot seg, ifølge kirkens egne undersøkelser.

Den ene presten som omtales i et av dokumentene fra Den katolske kirken i USA, er født i et annet land, men ble ordinert til prest i Norge.

Mannen jobbet i Norge i en årrekke på 1980-tallet, og har også senere vært tilbake i landet.

– Av det vi har klart å bringe på det rene, var det to varsler og flere rykter om presten, dette gjelder forhold i Norge fra begynnelsen av 1980-tallet, skriver biskop Bernt Eidsvig i Den katolske kirken i Norge i en e-post til NRK.

Biskop i Den katolske kirken i Norge, Bernt Eidsvig sier til NRK at en av de anklagede stod bak overgrep i Norge på 1980-tallet. Vedkommende skal ha skiftet navn og virker ikke lenger som prest. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tvunget til å slutte, kom så til Sverige

Det var under arbeidet som prest i USA at han ble anmeldt for seksuelle handlinger mot en mindreårig. Politiets etterforskning ble avsluttet etter kort tid, etter at guttens familie ikke ønsket å gå videre med saken.

Presten ble likevel tvunget til å slutte, og kom deretter til Sverige, hvor han arbeidet i ett år før han flyttet tilbake til Norge.

I Sverige ble han beskyldt for å ha mishandlet en mann i menigheten, men fikk forlate landet, ifølge SVT. Både SVT og NRK har forsøkt å komme i kontakt med mannen for å få en kommentar til beskyldningene, så langt uten hell.

Biskop Bernt Eidsvig bekrefter til NRK at mannen måtte forlate Sverige på grunn av påstander om seksuell trakassering på 2000-tallet. Han fikk da vite av den daværende biskopen at det ikke var et oppdrag til ham i Norge.

Kjenner dere til lignende rapporter fra hans tid i Norge?

– Vi er kjent med forhold fra begynnelsen av 1980-tallet, men ikke med forhold senere, sier biskopen.

Italienske Alessandro Battaglia ble selv misbrukt av kirkens menn som barn, og har vært et av flere ofre som modig har stått frem for å avdekke omfanget av misbruk i Den katolske kirken. Foto: Gregorio Borgia / AP

Anklaget i USA, fikk fortsette i Sverige

Avisen Post Tribune i Gary utenfor Chicago har undersøkt den andre saken, som angår en prest som også ble flyttet til Sverige. Presten var aktiv i tre forskjellige prestegjeld i Gary på 1980-tallet, før han begynte å jobbe i Sverige på 2000-tallet.

I dokumentet som menigheten publiserte i fjor, er presten oppført som «pålitelig anklaget» for overgrep mot seks barn.

– Problemet er at det er kirkens egen etterforskning som har avgjort hvilke som er blitt «troverdig anklaget», og at de ikke har overlevert sakene til politiet, sier journalist Meredith Colias-Pete i Post Tribune til SVT.

Erkebiskop Timothy Dolan i New York under en pressekonferanse om overgrep i Den katolske kirke 30. september, etter en uavhengig gransking av omfanget i hans bispedømme. Foto: Drew Angerer

Nonne slo alarm

En av dem som slo alarm om prestens angivelige overgrep mot barn var Marie Siroky, en tidligere nonne i Gary. Hun hevder at han også overfalt henne da hun var en ung sjåfør.

– Han hadde sex med meg. Jeg hadde drukket, og han tok ikke et nei for et nei. Etter det fortalte jeg ham at «jeg står utenfor rommet og ser på» da han var alene med barn. Jeg har anklaget meg selv så mye for ikke å gjøre mer, sier hun til SVT.

Det var først da kirken offentliggjorde anklagene rettet mot presten, at Marie Siroky følte at hun fikk oppreisning.

– Den følelsen da jeg så hans navn på listen, den var utrolig. Jeg forlot Den katolske kirken for lenge siden, men det føles så viktig at vi som har blitt misbrukt blir anerkjent av kirken.

Kirken gikk ikke til politiet

Presten som arbeidet i menigheten i Gary ble plassert i Sverige i 2000.

Den svenske katolske kirkes kommunikasjonsoffiser Kristina Hellner bekrefter til SVT at mannen arbeidet i Sverige. Først noen år i Göteborg, deretter i Falun.

I Falun ble han beskyldt for seksuelle overgrep, denne gangen mot en kvinne. Men heller ikke i Sverige gikk Den katolske kirken til politiet med anklagene.

Benekter å ha forgrepet seg

– Det er en karismatisk prest som tror han kan healing. Det var under en slik helbredelsesøkt at han forulempet henne, sier Kristina Hellner.

Kvinnen skal ikke ha ønsket å rapportere hendelsen til politiet, og biskop Anders Arborelius ba da om at presten ble flyttet og rapporterte hendelsen til prestens overordnede.

SVT har snakket med mannen, som nå er 78 år gammel. Han benekter at dette har skjedd.

Advokat Jeff Anderson under en pressekonferanse i San Francisco i 2018. Den katolske kirken i USA skal ha betalt hans klienter totalt 80 millioner dollar siden 2000 i saker relatert til overgrep i kirken. Foto: Jeff Chiu / AP

Den svenske katolske kirken vil undersøke

Det er et system med anbefalingsbrev innen den katolske kirke, der prestene har et såkalt «brev med god status». Men det er ikke alltid sikkert at det stemmer helt der, forklarer Kristina Hellner til SVT.

– Det er det vi ønsker å kontrollere nå, sier Kristina Hellner og legger til:

– Men vi visste ikke noe fra USA da de kom hit.

På spørsmål fra SVT om hvorfor de ikke har politianmeldelser om seksuelle overgrep i Sverige henviser kirken til ofrene.

– Det er vanskelig å gjøre når bare noen har fortalt oss det og ofrene da ikke vil gå lenger.

Biskop i Den katolske kirken i Norge, Bernt Eidsvig. Foto: Berit Roald

Mannen som jobbet i Norge har skiftet navn

Biskop Bernt Eidsvig opplyser at mannen som ble presteviet i Norge på 1980-tallet flere ganger ba om å få et anbefalingsbrev fra daværende biskop i Den katolske kirken da han kom tilbake til Norge på 2000-tallet, men at han ikke fikk det.

Har dere foretatt dere noe i forhold til mannen som følge av anklagene?

– I dag har vi en helt annen beredskapsplan og rutiner enn man hadde da. I dag ville han blitt suspendert fra stillingen og det ville blitt igangsatt en formell prosess. Som adskillige overgrepssaker har avdekket, var håndteringen av slike saker tidligere ofte sterkt kritikkverdig og uansvarlig, fortsetter Eidsvig.

Vet dere hvor han befinner seg i dag, og har dere kontakt med ham?

– Nei, vi vet ikke hvor han befinner seg i dag. Vi har fått høre at han har skiftet navn og ikke lenger virker som prest, avslutter Eidsvig til NRK.