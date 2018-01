Paven viet par i lufta

Man kan si at kjærligheten lå i luften da Pave Frans viet et ektepar i 36 000 fots høyde over Chile.

To av mannskapet flyet som frakter paven på hans reise i Sør-Amerika, Paula Podest Ruiz (39) og Carlos Ciufard Elorriaga (41) har vært et par i om lag 10 år, har to barn, og var teknisk sett gift før Paven viet dem torsdag.

Kirken de tilhørte ble ødelagt av et jordskjelv rett før paret hadde planer om å gifte seg i 2010, så derfor ble det kun en borgerlig vielse.

Paret, som begge er katolikker, ba Pave Frans velsigne ekteskapet deres. Etter at de hadde forklart situasjonen spurte paven om de ønsket å gifte seg, melder Vatikanets eget nyhetsbyrå.

Begge svarte ja, noe de også gjorde noen få minutter senere da de ble viet av overhodet i den katolske kirke.

– Dette er historisk! Paven sa han aldri hadde viet noen på et fly før, sa en lykkelig Carlos Ciufard Elorriaga etter å ha blitt viet av paven.