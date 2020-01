Paven ble irritert på kvinne

Twitter-videoen, som er publisert av blant andre nyhetsbyrået Reuters, er fra nyttårsaften. Opptaket har de siste timene spredt seg over hele verden. Den viser hvordan paven håndhilser og snakker med flere barn på Petersplassen i Vatikanet.

Da han var i ferd med å avslutte hilserunden tok en kvinne tak i armen hans. Hun ropte et eller annet og dro han mot seg.

Paven ble synlig irritert og slo kvinnen to ganger på hånden før han gikk videre.

Fordømte vold mot kvinner

Under sin nyttårstale tok paven opp blant annet vold og mishandling av kvinner. Talen ble holdt på Petersplassen 1. nyttårsdag. Pave Frans fordømte alle former for overgrep mot kvinner.

– All vold som påføres kvinner er disrespekt for Gud, sa pave Frans.

Pave Frans beklaget hendelsen som fant sted nyttårsaften i sin nyttårstale. Foto: ANDREAS SOLARO

Under nyttårstalen kommenterte også pave Frans hendelsen som skjedde nyttårsaften.

– Av og til mister vi tålmodigheten. Det skjer også for meg, og jeg beklager at jeg i går var et dårlig eksempel, sa pave Frans til tilhørerne.

Pave Frans, hans opprinnelige navn er Jorge Mario Bergoglio, ble utnevnt til pave den 13. mars 2013. 83-åringen ble født i den argentinske hovedstaden Buenos Aires og er den første paven med latinamerikansk bakgrunn.

Mer enn 40 prosent av alle verdens katolikker kommer fra land i Latin-Amerika.