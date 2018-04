Paven ber om «fruktbar dialog» på Koreahalvøya

Flere titalls tusen katolikker er til stede på Petersplassen der Pave Frans holder sin Urbi et Orbi-messe i dag, men Paven åpnet påskefeiringen på Twitter, der han skrev at «troen er født på påskemorgen».

Flere tusen katolikker måtte igjennom omfattende sikkerhetssjekker for å delta under påskemessen på Petersplassen.

Ba om fruktbar dialog på Koreahalvøya

Pave Frans tok til orde for en «fruktbar dialog» på Koreahalvøya, med håp om harmoni og fred i regionen.

– Måtte de som er direkte ansvarlige, handle med visdom og skjønn for å fremme det beste for det koreanske folk og for å bygge relasjoner av tillit i det internasjonale samfunnet, sa paven i sitt påskebudskap til verden.

Pave Frans på Petersplassen 1. påskedag 2018. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Snakket om «blodbadet» i Syria

– I dag bønnfaller vi om fred over hele verden, og begynner med det elskede og lidende Syria, sa paven.

Paven oppfordret til en slutt på «blodbadet» i Syria, og ba om at tilgangen til humanitær hjelp tilrettelegges, og at forholdene for de fordrevne blir gode nok til at de kan vende hjem.

Han ba alle stridende parter om å respektere internasjonal humanitær lov.

Paven ba også om forsoning i Midtøsten og pekte spesielt på krigen i Jemen.

– Vi bønnfaller om forsoning for Det hellige land, som også i disse dager opplever sårene i pågående konflikter som ikke verner om de forsvarsløse, i Jemen og hele Midtøsten, sa paven.

Døpte migrant fra Nigeria

Under lørdagens messe i Peterskirken døpte Pave Frans en migrant fra Nigeria, som kom i medienes søkelys etter at han konfronterte en tyv på gaten i Roma.

John Ogah (31) tigget utenfor et supermarked i Roma i september da han konfronterte en tyv som forsøkte å ta seg inn i butikken med et våpen.

Ogah ble omtalt som en helt i italiensk presse og var en av åtte personer som Pave Frans døpte lørdag.

Pave Frans sier han skammer seg over at yngre generasjoner arver en verden delvis ødelagt av splittelse og krig. Foto: TONY GENTILE / Reuters

Mener vi burde skamme oss

Langfredag la Pave Frans vekt på at alle må ta ansvar for de mange konfliktene verden lider under i dag, og den splittelsen som fører til vold mange steder.

Han mener det er på høy tid at folk erkjenner sitt eget ansvar for verdens elendighet og tar inn over seg skammen over å ha ført verden i en negativ retning.

Pave Frans sier han skammer seg over at yngre generasjoner arver en verden delvis ødelagt av splittelse og krig. Han mener vi burde føle skam «for å ha mistet evnen til å skamme oss», og la til at skam kan bli sett på som en «nåde» fra Gud.