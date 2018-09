Paven ber mafiaen holde seg unna Gud

Flere kjente mafialedere og mafiamedlemmer har også vært kjente kirkegjengere.

Når gir overhodet for den katolske kirken dem et moralsk valg: Gud eller mafiaen.

Prest skutt på dørstokken

Paven er på besøk på Sicilia, hvor mafiaklanen Cosa Nostra i tiår styrte det meste. De som gikk imot dem ble likvidert. Blant deres ofre var presten Giuseppe Puglisi.

Giuseppe Puglisi ble skutt på sin 56 års dag 15. september i 1993. Drapet på ham huskes fortsatt på Sicilia. Foto: Alessandro Fucarini / AP

Han ble skutt på dørstokken til sitt hjem for nøyaktig 25 år siden, 15. september 1993.

Puglisi bodde og arbeidet i det fattige arbeiderklassestrøket Brancaccio. Der forsøkte han å engasjere de unge i det tøffe nabolaget, for å holde dem unna stoff og mafiaen.

– Jeg har ventet deg, skal presten ha sagt til sin drapsmann før han segnet om.

Drapet på den profilerte presten kom samtidig med drapene på andre mafiamotstandere; dommere, politietterforskere, journalister og politikere.

Mener de spotter Gud

Samtidig som Cosa Nostra bestyrte et stort kriminelt imperium, hvor drap på fiender var en del av «forretningene», fremstod mange som dypt troende katolikker. De gikk til kirken, bad til Gud og gav sine almisser.

En av de mest kjente – og mest ettersøkte – Bernardo Provenzano, var en svært religiøs mann. Da italienske mafiajegere etter tiårs jakt endelig fant ham, fant de også et skjulested fullt av religiøse symboler og med bibel lå på nattbordet.

Politi måtte sågar ty til bibelens vers og tekster for å knekke kodesystemet Provenzano brukte for å gi sine ordre.

Mafialederen Bernardo Provenzano på vei inn til politihuset i Palermo 11. april 2006, etter pågripelsen. Da hadde han vært jaktet på i nærmere 40 år. I fengselet bad ham om jevnlig tilgang til et kapell for å be, noe rettsmyndighetene avslo. Foto: Luca Bruno / AP

Paven mener altså at en slik oppførsel – og verdier – ikke er forenlige.

Trenger kjærlighet, ikke ære

Under utendørsmessen i Palermo gav pave Frans uttrykk for at Sicilia trenger «menn og kvinner med kjærlighet, ikke menn og kvinner med ære», skriver Corriere della Sera.

– En person som er «mafioso» lever ikke som en kristen, fordi han med sitt liv krenker Gud og hans navn. Endre dere, mine brødre og søstre. Slutt å tenke på dere selv og penger. Vend dere til den virkelige Gud, sa paven.

Etter den åpne messen dro pave Frans på besøk i strøet hvor Giuseppe Puglisi virket.

Puglisi ble hedret som martyr i 2012 av daværende pave Benedikt XVI.

Messen ble holdt utendørs i sentrum av Palermo. Rundt 100.000 personer hadde møtt opp. Foto: Andreas Solaro / AFP

Frykter fortsatt mafiaens innflytelse

Pavens tale i dag er ikke den første hvor han går til angrep på den italienske mafiaen.

Under et besøk i Napoli i 2015 gikk han kraftig ut mot den napolitanske mafiagrenen Camorra. Han beskyldte dem for å utnytte og ødelegge unge mennesker. Tilsvarende tirade har han hatt mot den søritalienske grenen Ndrangheta.

Han har utfordret sine katolske medfeller til å bidra til å bekjempe den organiserte kriminaliteten.

Tidligere har den katolske kirken i Italia og pavestaten blitt kritisert for nære forretningsmessige bånd med og for å lukke øynene for miljøene som den argentinskfødte paven har erklært kamp mot.

Selv om mafiaen på Sicilia mistet makt og innflytelse etter myndighetenes klappjakt på dem på 2000-tallet, er det en reell bekymring for at mafiaorganisasjonen er på fremvekst igjen.

I 2016 aksepterte en prest at sønnen til mafialederen Salvatore «Toto» Riina, som hadde kallenavnet «udyret» på grunn av sin brutalitet, kunne være fadder under en barnedåp. Dette vakte vrede hos en av de lokale biskopene, som mente dette var uhørt og i strid med kirkens verdier.