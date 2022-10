Pave Frans talte tidligere denne uka til prester og teologistudenter i Roma. Nå har en utskrift av det den 86 år gamle paven sa, blitt kjent. Og nettporno var ett av mange temaer.

– Hver enkelt av dere må tenke hvis dere har hatt erfaring med eller har blitt fristet av digital pornografi. Det er en last som så mange mennesker har, så mange vanlige menn og kvinner, og også prester og nonner, sa pave Frans ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Svekker hjertet

Bakgrunnen for advarselen mot pornografi fra paven er hans bekymring for undersåttenes moral.

BØR SLETTE: Den 86 år gamle lederen av Den katolske kirke er bekymret for hva prestene har på sine mobiltelefoner. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

– Djevelen kommer derfra: det svekker en prests hjerte. Unnskyld at jeg er så detaljert når det gjelder pornografi, men det er en realitet, understreket pave Frans.

I den samme talen sa han også at prestene bør være forsiktige med å se for mye på nyheter eller lytte for mye til musikk som tar oppmerksomheten bort fra arbeidet.

– En trussel mot offentlig helse

Det er ikke første gang pave Frans har fordømt pornografi, sist gang var i juni i år. Da kalte han det for «et permanent angrep på kvinner og menns verdighet», og sa også at pornografi bør erklæres som «en trussel mot offentlig helse».

Ifølge BBC gir paven prester og teologistudenter råd om å slette nettporno som de måtte ha på mobiltelefonene sine. Hensikten er å unngå å bli fristet av det de holder i hånda.

TEMA: Ledelsen i Den katolske kirke har i mange år vært opptatt av å advare mot pornografi. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Pave Frans påpekte at han ikke bare snakket om ulovlig pornografi, som overgrep mot barn. Han var også opptatt av å advare mot det som kalles «mer normal pornografi».

Korstog mot porno

I november 2019 krevde Pave Frans at Facebook, Apple, Google og andre nettverksselskaper skulle ta grep for å fjerne porno fra nettet og hindre at barn får tilgang. Det meldte nyhetsbyrået AP.

Han ville at selskapene skulle ta på seg et moralsk ansvar for å beskytte barn mot det han kalte pornografiens ødeleggende effekt på deres følelsesmessige og seksuelle utvikling.

En tidligere pave, Johannes Paul ll, var også opptatt av å slå ned på porno.

I juli 2004 ble det oppdaget 40 000 pornografiske bilder og et større antall pornografiske filmer på en presteskole utenfor Wien.

Da sa paven at han personlig og Vatikanet ville etterforske skandalen.