Pause i brexitforhandlingene: Dette krangler de om

De to forhandlingsteamene kastet inn håndkleet i kveld. De sa begge det samme på hver sin twitterkonto: Etter en ukes intense forhandlinger i London, har de to forhandlingslederne i dag blitt enige om at forholdene ikke ligger til rette for en avtale. Det er fortsatt stor avstand på en rekke områder.

Det siste halmstrået er direkte samtaler mellom Storbritannias statsminister Boris Johnson og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen lørdag.

1. Hva er det som står på spill?

Økonomisk nedtur

Koronapandemien har ført til den verste økonomiske nedturen på 300 år i Storbritannia. Dersom det ikke blir noen avtale med EU, så må det betales toll og avgifter på import og eksport av varer over den engelske kanal. Det meste blir da dyrere.

Dette siste vil og ramme EU hardt på pungen, inkludert Irland, som pusher veldig på for en avtale.

Kaos på grensene

På kort sikt vil det bli lange køer og kaos på begge sider av grensen mellom Storbritannia og Frankrike. I tillegg vil matvareprisene stige dels kraftig, pundet vil falle, arbeidsledigheten øke, og boligprisene synke.

2. Hva krangler de om?

Det er enighet om det meste fra dataroaming til sikkerhets- og flysamarbeid. Men det er tre ting som står igjen;

Fisk

Britene vil at EU skal gi ifra seg 60 % av det de har tilgang til i dag, men særlig Frankrike stritter imot. Fisk utgjør ikke mye i penger, men er en viktig symbolsak for begge sider.

Subsidier

Storbritannia ønsker selv å bestemme hvor mye de skal subsidiere britiske matvareprodusenter, men EU er redde for at det vil gi britene konkurransefordeler.

EU-domstolen

EU-domstolen skal avgjøre om det blir bråk om disse subsidiene, men britene vil ikke at et EU-organ skal avgjøre konflikter mellom EU og Storbritannia. De mener EU ikke helt har innsett at Storbritannia ikke lenger er medlemmer.

3. Når må de bli enige?

På overtid

Forhandlingene er allerede på overtid. Et møte mellom EU-president Ursula von der Leyen og statsminister Boris Johnson denne helgen kan være det som skal til for å bryte isen mellom partene. Teoretisk sett går fristen ut midnatt nyttårsaften.

Hva med Norge?

Norge avventer resultatet av forhandlingene med EU fordi Norges avtale med Storbritannia er ventet å bli lik. Men den norske regjeringen har inngått en kriseavtale med britene som trer inn dersom det ikke skulle bli noen brexitavtale. Det betyr at det fortsatt for eksempel er usikkert om hva som skjer med norske studenter i UK etter brexit.