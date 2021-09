Påstander om valgfusk svekker seieren for Putins parti

Før parlamentsvalget hadde det statlige meningsmålingsinstituttet Vtsiom noen tall som må ha vært ganske dyster lesing for myndighetene.

Der viste en måling at regjeringspartiet Forent Russland hadde en oppslutning på bare 28 prosent.

Så holdes valget, og president Putins støtteparti får om lag 50 prosent av stemmene.

Det er bare fire prosentpoeng mindre enn i valget for fem år siden.

FLERTALL: Putins støtteparti Forent Russland ligger an til å få et solid flertall. Foto: Yevgeny Biyatov / AP

Nok til å endre grunnloven

Halvparten av plassene i parlamentet velges ut fra partilistene. Den andre halvparten velges i enmannskretser.

Der ligger Forent Russland nå an til å få et stort flertall av plassene.

Ledelsen i partiet regner med å få totalt 315 av de 450 folkevalgte. Det er nitten færre enn ved forrige valg. Men Forent Russland får likevel to tredels flertall. Det er nok til å kunne endre grunnloven.

Det ble gjort i fjor da det ble åpnet for at Putin kan sitte som president til 2036.

Hard kritikk fra opposisjonen

Støttespillerne til den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj understreker at forskjellen mellom meningsmålingene og valgresultatet er svært stor.

– Dette er virkelig utrolig. Jeg husker følelsen fra 2011 da de stjal valget. Det samme skjer nå, sier Navalnyjs talsperson Kira Jarmysj.

Opposisjonslederens organisasjoner ble stemplet som «ekstremistiske» før valget og forbudt.

De fleste av Navalnyjs nærmeste medarbeidere har forlatt Russland, eller blitt tvunget til å dra.

KRITISERER: Støttespillerne til opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj mener at regjeringspartiet har stjålet seieren i parlamentsvalget. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

De har oppmuntret russiske velgere til å stemme på kandidater fra andre partier som har hatt muligheter til å slå dem fra Forent Russland.

Men russiske myndigheter har forbudt Navalnyjs «Stem smart»-app.

Angrep fra uventet hold

Det er ganske forventet at Navalnyjs støttespillere anklager Putin for valgfusk etter å ha blitt utsatt for myndighetenes svært harde behandling det siste året.

Men Det russiske kommunistpartiets påstander om omfattende juks er mer uventet.

Dette partiet har formelt vært et opposisjonsparti, men i praksis har det som de fleste andre vært et støtteparti for myndighetene.

VIL HA GRANSKING: Lederen for Det russiske kommunistpartiet, Gennadij Zjuganov (i rødt), forlater et valglokale. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

– Jeg vil protestere mot at noen forsøker å undergrave folkets vilje. De som jukser må stå til ansvar for sine handlinger, sa Det russiske kommunistpartiets nestleder Jurij Afonin.

Kommunistene krever at politiet setter i gang etterforskning av uregelmessighetene i forbindelse med valget.

Også den uavhengige organisasjonen Golos melder om mange tusen hendelser.

Det skal blant annet dreie seg om personer som har forsøkt å stemme flere ganger. Ekstra stemmesedler skal ha blitt lagt i urnene, og statsansatte skal ha blitt presset til å stemme.

Viktig valg for Putin

I 2024 er det nytt presidentvalg i Russland. Putin har ikke sagt at han stiller, men det finnes ikke noen klar arvtaker til presidenten.

TIL 2036?: De fleste russere regner med at Vladimir Putin stiller i presidentvalget i 2024. Foto: Alexei Druzhinin / AP

Selv om oppslutningen rundt Putins støtteparti har blitt mindre, så gjør presidenten selv det ganske bra på målingene. De ligger på litt over 60 prosent, selv om de for noen år siden var på over 80 prosent.

For Putin selv var det helt klart viktig at regjeringspartiet gjorde det bra i parlamentsvalget.

Hadde resultatet blitt dårligere enn det ble, så kunne spekulasjonene rundt hans suverene stilling begynt allerede nå.

Men all oppmerksomheten som det nå har blitt rundt valgfusk denne gangen, svekker seieren for Putins støtteparti.

Og det kan han komme til å dra med seg inn i valgkampen foran det neste presidentvalget.