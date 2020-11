Påstandene ble for drøye: Trump kutter båndene til egen advokat

President Donald Trump nekter fortsatt å godta valgnederlaget, og står fortsatt på at valget ble utsatt for omfattende juks – men har ennå ikke kommet med noen form for håndfaste bevis.

En av presidentens advokater, som har fremsatt noen av de mest alvorlige, udokumenterte beskyldningene om valgfusk er Sidney Powell.

Hun påstår blant annet at Joe Biden vant presidentvalget med «kommunistiske penger» og «millioner av omgjorte stemmer».

Nå tar Trumps valgkampteam avstand fra henne, og sier hun «aldri var en del av det juridiske teamet.»

Selvmotsigende

I uttalelsen, signert Trumps personlige advokat Giuliani og valgkampadvokat Ellis, heter det at Powell praktiserer juss på egen hånd.

– Hun er ikke medlem av Trumps juridiske team. Hun er heller ikke advokat for presidenten personlig, heter det i advokatenes uttalelse.

At hun ikke er en del av teamet rundt Trump motsier presidentens egne uttalelser.

Han har tidligere skrytt av å ha Powell som en del av hans team for «å forsvare frie og rettferdige valg.»

Selv sier Powell at hun forstår advokatenes uttalelse, men at hun ikke gir opp.

– Jeg skal fortsette å forsvare de som fikk stemmene sine frastjålet i dette massive valgjukset. Et nytt søksmål er på vei, heter det i en uttalelse fra advokaten til CBS.

Trump har enda ikke formelt godtatt valgresultatene. Nå oppfordrer flere av hans nærmeste allierte å gjøre det, blant annet tidligere guvernør Chris Christie. Foto: Carolyn Kaster / AP

Skjebneuke for Trump

Selv om Trump har bedt om nok ei omtelling i staten Georgia, begynner håpet om å få endret valgresultatene i hans favør å svinne.

Stadig flere stater som har telt stemmer på nytt nærmer seg endelige resultater, skriver CNN.

En dommer i Pennsylvania har avvist et søksmål fra Trumps valgkampteam som ville ugyldiggjøre millioner av poststemmer som er avgitt i staten.

Ifølge dommer Matthew Brann har retten fått presentert en rekke «etterspurte juridiske argumenter uten verdi» og «spekulative anklager.»

– I likhet med Frankensteins monster blir anklagene tilfeldig sammensatt, skriver dommeren i en uttalelse.

Flere nære allierte har oppfordret Trump til å akseptere valgnederlaget. Blant annet tidligere guvernør i New Jersey Chris Christie, som går hardt ut mot presidentens forsøk på å påvirke valgresultatene.

– Presidenten har hatt muligheten til å gå rettens vei. Har du bevis for valgfusk, må du legge det frem. Oppførselen til Trumps advokater har vært en skam for nasjonen, sier Christie til ABC News.