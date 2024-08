Passasjerfly styrtet i Brasil – alle om bord omkom

Lokale medier melder at et passasjerfly har styret ved byen Vinhedo i Brasil, rundt 70 kilometer nord for São Paulo.

Det brasilianske flyselskapet Voepass bekrefter at det var 62 personer om bord. Det skal dreie seg om 58 passasjerer og fire mannskapper.

Ingen skal ha overlevd, ifølge lokale myndigheter. Det melder Reuters.

Sent fredag kveld melder Reuters at de svarte boksene fra flyet er funnet.

Øyenvitner forteller til Reuters at flykabinen var fullstendig smadret.

Foto: X

Ifølge brannvesenet er det et propellfly. Det roterte kraftig før det slo i bakken.

Flyet skal ha styrtet i et boligområde, skriver Globonews. Ingen på bakken skal ha blitt skadet.

Flyet hadde total kapasitet på 68 personer.

Oglobo skriver at det har vært 108 flyulykker i Brasil så langt i år. 27 av dem har vært dødsulykker, med totalt 49 dødsfall, ifølge det brasilianske luftfartstilsynet.

Stupte 4000 meter på to minutter

Årsaken til flystyrten er foreløpig ukjent. En flyingeniør sier til Oglobo at en mulig årsak er at det har vært frost på en av vingene, og at defrost-systemet til flyet ikke fungerte.

Bilder skal vise rester av flyet på bakken. Foto: TV Globo

Flyovervåkingstjenesten Flightradar viser at flyet raskt mistet mye høyde.

Klokken 18.20 var flyet på 5200 meters høyde. Det var på 1200 meters høyde klokken 18.22, før sporingen ble brutt.

Voepass kjenner ikke til hvordan det går med de som ble rammet av styrten.

Flere nødetater rykker ut til styrtområdet. Lokale sykehus, brannvesen, sivilforsvaret og militærpolitiet er mobilisert.

Skjermdump fra Flightradar viser flyets sist registrerte posisjon før styrten. Foto: Flightradar24

President Luiz Inácio Lula da Silva skriver på X at flystyrten er veldig triste nyheter.

– All min solidaritet går ut til familiene og vennene til ofrene, skriver han.

På et arrangement i Itajai ba han om ett minutts stillhet.

Det er et fly av typen ATR-72, ifølge Voepass. Flytypen er utstyrt med to motorer.

SAS har seks slike fly i flåten sin.

Flyprodusenten ATR skriver i en pressemelding at de har blitt informert om ulykken. De sier at de er klare for å bistå flyselskapet og granskingen av ulykken.

Slik ser flytypen ut. Bildet viser ikke det samme flyet som styrtet. Foto: ATR Aircraft/Wikimedia Commons / Pierre Barthe

UOL skriver at flyet ble produsert i 2010 og var i god stand, ifølge det brasilianske luftfartstilsynet.

På vei til São Paulo

Flyet var på vei fra Cascavel til Guarulhos i São Paulo, ifølge Globonews.

Den første meldingen om flystyrten skal ha kommet klokken 18.38.

Den brasilianske havarikommisjonen, Cenipa, er allerede på vei til åstedet for å gjøre innledende undersøkelser.