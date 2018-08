Passasjerer forteller om den dramatiske flystyrten: – Følte at flyet kjempet mot regn og vind

– Etter det andre smellet, så jeg flammer i kabinen foran meg, forteller passasjer Anabel Estrada fra delstaten Illinois i USA til CNN.

Hun sier at hun følte at flyet kjempet mot den kraftige vinden og regnet rett før det traff bakken to ganger.

– Den andre gangen var mye kraftigere. Da hoppet jeg og slo hodet mitt i taket, sier hun.

Passasjerflyet på vei fra Durango til hovedstaden Mexico by var nesten helt fullt. 103 mennesker, inkludert to spedbarn og fire besetningsmedlemmer, var om bord da ulykken skjedde.

Flyet, en Embraer E190, styrtet på en åker like etter å ha tatt av fra rullebanen, og mirakuløst nok kom alle de 103 menneskene seg ut med livet i behold.

Brannmannskaper jobber rundt flyvraket dagen etter ulykken. Foreløpig kan man ikke fastslå årsaken til ulykke, og man håper å ha et klaree bilde når piloten våkner. Foto: HO / AFP

– Fylt med røyk og ild

En annen av passasjerene, Jackeline Flores, sier til Reuters at flyet styrtet like etter at det tok av fra rullebanen i kraftig regn. Hun forteller at hun og datteren hennes klarte å komme seg ut gjennom et hull i flykroppen, idet flyet ble fylt med røyk og flammer.

– En liten jente som hadde kommet seg ut av flyet, gråt fordi hun hadde brent seg på beina, sier Flores, som er meksikansk, men bor i Colombia.

Hennes pass og andre dokumenter hun hadde med, ble ødelagt da det tok fyr i flyet.

– Jeg føler meg velsignet og takknemlig overfor Gud, sier hun.

Flere skadde passasjer var i stand til å gå på egen hånd vekk fra flyvraket, og alle kom seg ut før brannen spredte seg.

Flyet hadde så vidt tatt av da det ufrivillig havnet i bakken igjen. Trolig har flyet knapt løftet seg fra bakken, og det havnet ikke så langt fra rullebanen. Foto: KEVIN ALCANTAR / AFP

To kritisk skadd

Totalt fikk 85 mennesker skader i forbindelse med styrten, og 47 mennesker har fått behandling på sykehus – blant annet en jente som fikk brannskader, opplyste delstatens guvernør José Aispuro under en pressekonferanse tirsdag kveld.

To mennesker er alvorlig skadd. Ettersom flyet traff bakken med fronten først, er piloten en av dem, i tillegg til en av passasjerene. Tilstanden deres er kritisk, men stabil.

En annen av passasjerene, som satt langt fremme i flyet sier at flyet hadde mislyktes i å ta av ordentlig, «muligens på grunn av vekten eller på grunn av den sterke stormen som akkurat hadde rammet den delen av byen», skriver The Guardian.

Ingen mistet livet Du trenger javascript for å se video.

– Begynte plutselig å falle

Rômulo Campuzano er lokalleder i Durango for PAN, et av de største politiske partiene i Mexico. Han var også en av passasjerene om bord på flyet, og forteller at de hadde tatt av fra bakken da ulykken skjedde.

– Flyet hadde kommet opp i fart og hadde allerede tatt av fra rullebanen, da det plutselig begynte å falle. Jeg vet ikke hvorfor, forteller Campuzano til TV-kanalen Televisa.

– Jeg kjente to smell, to veldig sterke smell, og så begynte flyet å riste svært kraftig. Takk Gud at ingen liv ble tapt.

Guvernør Aispuro sa i går at flyet ble truffet av et kraftig vindkast og at det venstre vinge traff bakken, slik at flyet til slutt styrtet. Myndighetene håper nå å kunne få klarere svar på nøyaktig hva som skjedde når piloten våkner. Han har blitt operert og er ikke livstruende skadd.