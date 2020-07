Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den 59 år gamle bussjåføren Philippe Monguillot ble først hjernedød etter angrepet i den sørvestlige byen Bayonne søndag. Fredag døde han av skadene.

Familien bestemte seg for å koble ham fra hjelpemidler som var nødvendige for å holde ham i live, skriver blant annet The Guardian.

I Frankrike er det påbudt med munnbind på offentlig transport. Angriperne hadde verken billett eller munnbind. De skal ha slått bussjåføren gjentatte ganger.

Det legges ned blomster rundt et bilde av bussjåføren Philippe Monguillot og konen. Foto: Gaizka Iroz / AFP

Tre andre siktet

To menn tidlig i 20-årene ble først siktet for drapsforsøk, men påtalemyndigheten har varslet at siktelsen trolig vil bli oppjustert som følge av Monguillots død.

Tre andre personer er også siktet i saken.

To av dem er siktet for ikke å ha hjulpet en person i fare, og den siste personen er siktet for å ha forsøkt å skjule en mistenkt.

Frankrikes statsminister Jean Castex omtaler angrepet som feigt og hyller Monguillot.

– Republikken anerkjenner ham som en eksemplarisk statsborger og vil ikke glemme ham. Loven kommer til å straffe gjerningspersonene for denne forkastelige kriminelle handlingen, skriver Castex på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nekter å jobbe

Innenriksminister Gérald Darmanin har også vist sin avsky og skal møte bussjåfører lørdag for å diskutere sikkerhet.

Bussjåfører i Bayonne har nektet å jobbe i protest mot hendelsen, noe som har ført til kaos i den offentlige transporten i området. De vil returnere til jobb med ekstra sikkerhetstiltak iverksatt.

Antall registrerte koronarelaterte dødsfall i Frankrike passerte fredag 30.000.

Det totale tallet på døde er nå 30.004, ifølge offisielle tall fra franske myndigheter.

Myndighetene advarer nå om en økning i nye smittetilfeller etter at mye av samfunnet har gjenåpnet, og folk bes om å ta forholdsregler fordi en ny smittebølge truer.

170.752 mennesker er eller har testet positivt på koronaviruset så langt.

Les også: Frankrikes nye justisminister er kjent som «domstolenes troll» og sier han «kunne forsvart Hitler»