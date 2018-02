Partitopper samles til hastemøte i Sør-Afrika

Talskvinne Khusela Diko opplyser overfor nyhetsbyrået AFP at ANCs landsstyre (NEC) – som har myndighet til å avsette Zuma – skal samles i Pretoria mandag.

Diko ønsker ikke å si noe om tema for møtet.

En annen talsmann for det sørafrikanske regjeringspartiet ANC, Pule Mabe, bekrefter overfor Ap at det skal holdes et møte mandag. Heller ikke han kom med ytterligere informasjon om hva som står på planen når styret samles.

Den skandaleombruste presidenten har de siste ukene vært under sterkt press for å trekke seg. Over presidenten henger grove og veldokumenterte anklager om korrupsjon.

Avis: Enige om avgang

Tidligere denne uka skrev den sørafrikanske nettavisa TimesLive at Zuma og visepresident Cyril Ramaphosa skulle være enige om presidentens avgang. Avisa siterte kilder i ANC, men det er foreløpig ikke bekreftet av andre.

Siden søndag 4. februar har ledergruppa i ANC diskutert med den sittende presidenten. De skal ha bedt ham om å gå av, men Zuma skal ha sagt nei. Det skjedde til tross for at flere av presidentens allierte skal ha rådet ham til å gå frivillig, i stedet for å bli tvunget fra makten.

Sør-Afrikas president Jacob Zuma og visepresident Cyril Ramaphosa har hatt flere møter den siste tiden. Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters

Onsdag denne uka sa Ramaphosa at han ventet at situasjonen kom til å bli løst i løpet av få dager, men han har ikke kommet med nye uttalelser siden.

Søndag skal visepresidenten tale på et partiarrangement i Cape Town, der flere titalls tusen ANC-støttespillere er ventet å møte opp. De møtes for å markere at det er 28 år siden Nelson Mandela slapp ut av fengsel.

Mistillit mot presidenten

Ramaphosa overtok vervet som partileder i desember. Han er av flere tippet å overta også presidentjobben etter Zuma.

22. februar skal nasjonalforsamlingen i Sør-Afrika stemme over et mistillitsforslag mot Zuma. Forslaget er fremmet av opposisjonspartiet Economic Freedom Fighters (EFF).

Partiet ledes av Julius Malema, mannen som var leder av ANCs ungdomsorganisasjon og den gang støttespiller for Zuma.

Zumas femte kone Thobeka Madiba-Zuma postet fredag et kontroversielt innlegg på instagram. Her skriver hun at ektemannen vil fullføre sitt oppdrag, og at «dette kan bli stygt».