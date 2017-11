Partitalsmann i Zimbabwe: – Mugabe kan fjernes på onsdag

Talsmann Paul Mangwana i regjeringspartiet ZANU-PF sier til BBC at beslutningen om å stille Mugabe for riksrett ble enstemmig vedtatt på et partimøte i Harare i dag.

Dermed er det klart at nasjonalforsamlingen vil vedta dette når den kommer sammen i morgen

Ifølge Mangwana vil det blir «en rask prosess», og han tror presidenten kan bli avsatt allerede onsdag kveld.

– En sta mann

Ifølge regjeringspartiet vil Robert Mugabe bli tiltalt for «alvorlig vanstyre», «brudd på grunnloven» og for å være «ute av stand til å styre landet».

Zimbabwes regjeringsparti vedtok i kveld enstemmig å stille landets president Robert Mugabe for riksrett. Foto: MARIUS BOSCH / Reuters

Et annet viktig tiltalepunkt er at den 93-årige presidenten har «tillatt sin kone å tilrane seg konstitusjonell makt»

– Han er en sta mann. Selv om han hører folkets stemme, så nekter han å lytte, sier Paul Mangwana i regjeringspartiet ZANU-PF til BBC.

Forvirring om avgang

Søndag ettermiddag trodde mange zimbabwere at sluttstrek var satt for president Robert Mugabes 37 år lange regjeringstid.

Da hadde regjeringspartiet ZANU-PF i et ekstraordinært møte vedtatt å avsette 93-åringen som partileder.

Kun timer senere kveld overrasket Mugabe nasjonen da han i en direktesendt tale erklærte at han fortsetter som president, og at han planlegger å lede partikongressen i desember.

Mandag melder CNN at Mugabe skal ha godtatt vilkårene for sin avgang, som skal inkludere rettslig immunitet for ham selv og kona Grace Mugabe, men dette er så langt ikke bekreftet fra offisielt hold.

Folk i Zimbabwe håper å bli kvitt den upopulære presidenten så raskt som mulig. Foto: PHILIMON BULAWAYO / Reuters

Sier partiet ba Mugabe vente

Forrige uke grep militæret inn og satte den aldrende presidenten i husarrest. Men da Mugabe erklærte at han fortsatt sitter ved makten, satt generalene tause i bakgrunnen.

Veteranleder Christopher Mutsvangwa sier Mugabe fortsatt har stor makt over militæret.

– Inntil Mugabe er avsatt, er han fortsatt øverstkommanderende for generalene.

Kilder i Mugabes eget parti ZANU-PF sier mandag til Reuters at det var partiet som ikke ønsket at presidenten skulle erklære sin avgang foran generalene, av frykt for at maktovertagelsen skulle fremstå som et militærkupp.

– Det ville sett svært dårlig ut om han hadde trukket seg foran generalene. Det ville skapt kaos, sier en av kildene.

Press fra veteranene

KREVER AVGANG: Zimbabwes krigsveteraner har fått nok, og krever at Mugabe gir fra seg makten omgående. Foto: NRK

Zimbabwes mektige veteranforening øker også presset mot president Robert Mugabe, og varsler nye, landsomfattende demonstrasjoner frem til han går av.

Klokka tolv mandag utløp fristen de folkevalgte hadde gitt Mugabe for å trekke seg frivillig, og veteranforeningen sier at hvis andfe tiltak ikke fører frem vil de få en rettskjennelse på at Mugabe er uskikket til å fortsette som president.

Samtidig sier de at militæret nå bør trekke seg tilbake, og la folket og det sivile samfunnet fjerne Mugabe fra makten.