Partikilde: Merkel gir seg som partileder etter 18 år

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA vil Angela Merkel (64) ikke stille til gjenvalg som partileder i desember. Planen er å sitte som forbundskansler ut regjeringsperioden som strekker seg til 2021, ifølge partikilder. Deretter er det slutt på Merkel-epoken i tysk politikk.

Hun avviser også at hun er aktuell for en toppstilling i Brussel som EU-sjef.

Angela Merkel Ekspandér faktaboks Angela Dorothea Kasner blir født 17. juli 1954 i Hamburg.

Foreldrene Herlin og Horst Kasner er henholdvis lærer og prest.

Familien flytter fra Hamburg til Brandenburg i DDR.

Tar artium i 1973 og starter siden studier i fysikk ved universitetet i Leipzig.

Gifter seg i 1977 med studievennen Ulrich Merkel.

Tar i 1978 eksamen i fysikk og blir ansatt som vitenskapelig medarbeider ved Det sentrale institutt for fysikalsk kjemi ved Vitenskapsakademiet i Øst-Berlin. Forskningsområdet er kvantekjemi.

I 1982 skiller hun seg fra Ulrich Merkel.

I 1986 tar hun doktorgraden i fysikk.

I 1989 melder hun seg inn i det nye partiet Demokratisk Oppbrudd. (DA)

I 1990 blir hun talskvinne for DDRs første demokratisk valgte regjering, etter valget den 18. mars.

Blir medlem av Det kristeligdemokratiske partiet etter at DA blir en del av CDU.

Etter forbundsdagsvalget i desember 1990 blir Angela Merkel valgt inn i den nye tyske Forbundsdagen.

8. januar 1991 blir hun undoms- og kvinneminister i Helmut Kohls regjering i Bonn.

I desember 1991 blir hun valgt som en av kristeligdemokratenes nestledere.

Etter forbundsdagsvalget i 1994 blir hun minister for miljø- og reaktorsikkerhet.

I 1998 taper Kristeligdemokratene forbundsdagsvalget. Merkel blir gjenvalgt til Forbundsdagen. I november samme år blir hun valgt til generalsekretær i CDU.

I desember gifter hun seg på nytt med kjemiprofessor Joachim Sauer.

10. aprili 2000 blir Angela Merkel valgt til leder i CDU, etter at den såkalte «pengeskandalen» har tvunget Helmut Kohl og hans etterfølger Wolfgang Schãuble til å trekke seg.

I 2002 taper de kristelige unionspartiene forbundsdagsvalget knepent. CDU- formannen Edmund Stoiber er unionens kanslerkandidat. Angela Merkel blir leder for CDU/CSUs gruppe i Forbundsdagen.

30. mai 2005 nominerer CDU/CSU Angela Merkel som kanslerkandidat ved høstens valg som endte med at hun ble Tysklands første kvinnelige regjeringssjef.

Dårlige resultater

Spekulasjonene startet allerede i går kveld, da valgdagsmålingene fra delstatsvalget i Hessen kom.

Der gikk Merkels parti på et nytt nederlag. Christlich Demokratische Union (CDU) har tapt hele 10 prosentpoeng på fem år – i en delstat de har styrt de siste 19 årene. Partiet ender på rundt 27 prosent av stemmene i Hessen.

Samme trend så man også i Bayern, hvor CDUs søsterparti CSU gjorde et svært dårlig valg for to uker siden.

CSU har styrt Bayern med solid flertall i meste av etterkrigstiden. Selv om partiet endte opp med 37,2 prosent av stemmene er det langt unna 50-prosentgrensen partiet pleier å befinne seg over.

«Situasjonen for Merkel er alvorlig», konkluderte avisen Sueddeutsche Zeitung i går kveld.

Mens avisen Frankfurter Allgemeine mente det ville være større feil og risiko av Merkel å forsøke å beholde ledervervet i partiet enn å overlate det til noen andre.

Angela Merkel og Horst Seehofer leder hvert sitt konservative søsterparti, men er uenige om hvilken retning politikken bør ha. Konflikten har tidvis truet med å velte regjeringen. Foto: John Macdougall / AFP

Landsmøte i desember

CDU holder landsmøte i Hamburg i begynnelsen av desember, hvor det blant annet er valg av partiledelse.

Det har vært antatt at Merkel ville stille til gjenvalg i desember, gitt at hun har uttrykt at hun føler en sterk forpliktelse til å fullføre regjeringsperioden som ender i 2021.

Det tok mange måneder å få dannet den nåværende regjeringen, som består av de kristenkonservative partiene CDU/CSU og sosialdemokratiske SPD, de tradisjonelle motpartene i tysk politikk. Regjeringskoalisjonen er beskrevet som «en union uten kjærlighet».

Fakta om CDU og CSU Ekspandér faktaboks Den kristeligdemokratiske union (CDU) er et tysk liberalkonservativt parti dannet i 1945. Partileder fra 2000 er Angela Merkel, som siden 2005 også har vært forbundskansler. CDU opererer ikke i Bayern, men samarbeider nært med sitt bayerske søsterparti, Den kristeligsosiale union (CSU). Der er innenriksminister Horst Seehofer partileder. CSU og dets ledere har hatt en tradisjon for å opptre svært selvbevisst i forholdet til det langt større søsterpartiet CDU. Politiske kommenatorer mener dette henger sammen med CSUs sterke politiske og økonomiske suksesshistorie i Bayern.

Vanligvis ville en avgang som partileder betydd at Merkel også går av som forbundskansler, men ifølge kildene som det tyske nyhetsbyrået DPA har snakket med ønsker Merkel å bli sittende som regjeringssjef.

Hør podkasten:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Verdens Mektigste Kvinne».

Forbundskanslerens hodepine

Men jobben som forbundskansler har ikke bare vært enkel for Merkel. Samlingsregjeringen har vært preget av indre strid, en strid som tidvis har vært sterkest mellom de konservative partiene, representert ved forbundskansler Merkel og innenriksminister Horst Seehofer, som også er partileder for CSU i delstaten Bayern.

Seehofer har truet med å felle regjeringen fordi han mener Merkel ikke er hard nok i klypa når det gjelder innvandring. Det igjen har fått den sosialdemokratiske regjeringspartneren SPD til å reagere, og true med å vurdere samarbeidet.

Siste konfrontasjon mellom regjeringspartnerne gjaldt sjefen for hjemlig etterretning Hans-Georg Maassen, som ble anklaget for bagatellisering av høyreekstremes angrep på innvandrere samt lekkasjer til det innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD).

Maassen ble avsatt av Merkel etter press fra SPD, men tatt under vingene av innenriksminister Seehofer, som gav ham ny stilling og høyere lønn.

Kritikere av Seehofer har ment at innenriksministerens ultimatum og «utpressing» har ført til en svekket Angela Merkel.