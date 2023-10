Partiene er delt om Norge bør innføre klimaråd

Une Bastholm (MDG):

MDG mener at det bør opprettes et slikt råd, og har dette også i vårt partiprogram i kapitlet om klimapolitikk, s 18: «MDG vil. Opprette et uavhengig, faglig fundert klimaråd med mandat til å vurdere måloppnåelse og foreslå nødvendige tiltak og virkemidler for å nå målene.»

I tillegg til å mangle et uavhengig klimaråd, har Norge en oppsiktsvekkende lite forpliktende klimalov (sammenlignet med tilsvarende lover i for eksempel Storbritannia og Danmark), uten noen sanksjoner eller andre forpliktelser dersom regjeringen ikke følger banen i utslippskutt årlig for å nå klimamålet for 2030. Denne klimaloven er til behandling akkurat nå, i Energi – og miljøkomiteen.

Til sammen betyr dette at den leie sannheten er at Stortinget har akseptert en svært lealaus struktur for gjennomføring av klimapolitikken, og ikke har sørget for at regjeringen faktisk må følge opp klimamålet som Stortinget har bestemt, med faktiske tiltak. Jeg mener Stortinget nærmest har abdisert og latt klimapolitikken bli overlatt til den enhver tids sittende regjering og de årlige budsjettforhandlingene. Det er noe av hovedgrunnen til at vi kun har kuttet 4,7 % siden 1990. Ingen store partier ønsker å ta ansvar for kuttene når de sitter i regjering, og de har heller ikke bundet hverandre gjennom lover eller institusjoner som tvinger det fram og kunne vært en «unnskyldning» når en sitter i posisjon.

Ola Elvestuen (V):

Venstre er positive til et klimapolitisk råd selv om det er litt ulik erfaring i de landene som har det i dag. Det er likevel ikke avgjørende å etablere siden vi allerede har mye kunnskap om hvordan vi ligger an gjennom Miljødirektoratets arbeid. I tillegg vil EFTAs overvåkingsorgan ESA gjennomgå Norges oppfølging av forpliktelsene i klimaavtalen vi har med EU, og kan kreve sterkere klimatiltak om nødvendig.

Terje Halleland (Frp):

Vi kan absolutt se behov for et «råd» til å svare opp urealistiske målsettinger i sine klimamål.

Vi tror likevel ikke et nytt råd kunne gjort noe annen jobb en andre etablerte institusjoner, som kunne gjort en slik kvalitetssikring, og da gjerne i samarbeid med media.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF):

Jeg støtter intensjonen om at den til enhver tid sittende regjering skal kunne bli ansvarliggjort for sine mål. Det hadde vært spennende å få en vurdering av hvordan et slikt råd har fungert i våre naboland. Samtidig er det slik at statsbudsjettet bare gjelder for et år om gangen, og hvert av de kommende årene vil det bli fattet ulike vedtak som påvirker klimagassutslippene. Derfor vil det alltid hefte en del usikkerhet ved en slik framskriving og jeg er usikker på om det er hensiktsmessig med et klimapolitisk råd som skal gjenta mye av det som allerede står i klimabudsjettet.

Mathilde Tybring-Gjedde (H)

Det er avgjørende at norsk klimapolitikk jevnlig blir evaluert og kritisert av fagpersoner, og at det lages omfattende anbefalinger og analyser av klimainnsatsen. Denne funksjonen kan oppfylles på mange ulike måter i ulike land. I Norge har vi for eksempel Miljødirektoratets rapporter som viser hvordan vi ligger an i forhold til vedtatt politikk og hvilke nye klimatiltak som trengs i sektor etter sektor. Høyre mener derfor at det ikke er nødvendig å etablere et nytt organ eller råd. Nå trengs det først og fremst handling. Miljødirektoratets rapport for 2030 viser at regjeringens politikk er utilstrekkelig for å nå vedtatte klimamål. Regjeringen har skjerpet klimamålene, men samtidig svekket flere klimatiltak og gjort det vanskeligere å bygge ut mer fornybar energi. Nå trengs det en mer kraftfull klima- og energipolitikk. Vi trenger mer utbygging av fornybar energi og nett, en større satsing på fremtidens klimaløsninger som karbonfangst og lagring og grønt og blått hydrogen, og en større tiltakspakke for å kutte utslipp fra tungtransporten. Høyre har også nylig lagt frem en «Klimameny for kommuner og fylker», som viser hvordan man også lokalt kan gå foran og kutte egne utslipp.



Marianne Sivertsen Næss (Ap):

Støre-regjeringen har jo nå forpliktet seg til å legge fram grønn bok hvert år framover for å vurdere om politikken er tilstrekkelig for å nå de til enhver tid vedtatte mål. Den er en ærlig og usminket versjon av stoda i klimapolitikken, nettopp for å kaste lys på framdriften mot klimamål og ha en transparent klimapolitikk.

Sofie Marhaug (R):

Problemet med norsk klimapolitikk er mangel på handling, ikke velmente mål eller målinger, meldinger eller utredninger. Jeg tror det er viktigere å ta miljøhensyn og advarsler om klimakonsekvenser på større alvor gjennom konkrete tiltak. For det holder ikke med klimameldinger hvis disse ikke faktisk fører til politisk bevegelse. Mitt inntrykk er at klimapolitikken ikke får gjennomslag når vi behandler saker som angår petroleum og transport. Der skal alt bare grønnvaskes; flertallet på Stortinget er ikke interessert i å forbruke mindre. Jeg tror ikke et klimaråd ville spilt noen rolle fra eller til. I stedet må vi som er opptatt av å stanse de verste konsekvensene av klimaendringene fortsette å forsøke å overbevise om politiske tiltak som kutter utslipp.

Lars Haltbrekken (SV):

Vi trenger ikke flere råd og utvalg som skal prate. Vi vet at regjeringens klimapolitikk ikke er tilstrekkelig til å nå våre klimamål. Vi trenger ikke nok et råd for å fortelle oss det.

Det vi trenger er kontinuerlig arbeid med nye tiltak og virkemidler for å kutte utslippene. Her har vi Miljødirektoratet og Teknisk Beregningsutvalg, samt flere forskningsmiljø og næringsliv som hele tiden leverer forslag til oss.