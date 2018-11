Pårørende i sorg etter ubåt-funn: – Håpet fortsatt de var i live

– Jeg håpet fortsatt at de kunne være i live, sier Luis Niz til nyhetsbyrået AFP.

Selv om myndighetene i Argentina for lengst har slått fast at det ikke var overlevende fra marineubåten som forsvant for et år siden, levde håpet om sønnen fortsatt.

– Vi er her sammen med de andre pårørende. De skal vise oss bildene. De sier at barna våre er inne i ubåten, sier Yolanda Mendiola, moren til en 28-åring som jobbet i ubåten.

Foto: Argentina Navy / AP

– Siste sjanse

Torsdag deltok mange av de pårørende på en markering på ettårsdagen for forsvinningen.

Dagen etter la båten Seabed Constructor ut på en siste tur for å lete, før den skulle seile til Sør-Afrika for vedlikehold. Letemannskapene bestemte seg for å undersøke et område de tidligere ikke kunne dra til på grunn av dårlig vær.

Faren til en løytnant på ubåten beskrev det som siste sjanse til å finne båten.

Med kameraer som kan senkes ned til 6000 meter under overflaten har båten lett etter San Juan siden september. Denne gangen fant de den – sammenklemt på 800 meters dybde.

– De bestemte seg for å dra, og takk gud for at de fant området. Nå starter et nytt kapittel, sier marinetalsmann Rodolfo Ramallo til TV-kanalen Todo Naticias.

Tror ubåten imploderte

15. november i fjor er siste gang noen hørte fra ubåten. Da var den rundt 450 kilometer utenfor Argentinas sørkyst.

Først flere dager senere bekreftet den argentinske marinen at mannskapet hadde rapportert om problemer med batteriene om bord. Myndighetene bekreftet så at disse batteriproblemene trolig hadde ført til en eksplosjon i ubåten.

Mange kritiserte marinens håndtering av saken, som førte til at flere sjefer måtte gå.

Letemannskapene sier ubåten er nokså intakt, men at den tydeligvis har implodert – altså blitt sammenklemt av vanntrykket da den sank under 600 meters dybde.

Eksperter sier ifølge nyhetsbyrået AFP at vann kan ha trengt seg inn i ubåt-snorkelen, og at det kan ha forårsaket tragedien.

– Vi er fullstendig knust. Vi vil vite hva som har skjedd, sier Yolanda Mendiola, som mistet sønnen Leandro Cisneros i ulykken.