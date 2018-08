Pårørende boikotter den statlige begravelsen

Mange av de pårørende mener italienske myndigheter har forsømt sikkerhetsarbeidet, og at de har en stor del av skylden for ulykken der 41 mennesker omkom.

I dag gravlegges 18 personer i den statlige seremonien. 20 familier har takket nei, skriver den italienske avisen La Repubblica.

– Paraden av politikere har vært skammelig, uttaler en mor som holder staten ansvarlig for ulykken.

De første begravelsene ble holdt i dag fredag.

– Jeg tror det er en sterk misnøye med politikken og dette bør være en tydelig vekker for politikerne våre. Det er viktig at de tar tilbake styringen i landet, et land som lider, og at det rettes mot fellesskapets beste, uten å fortsette å drive valgkamp, sier prest Massimiliano Moretti i Genova-menigheten Nostra Signora Assunta e S. Zita.

Fakta om ulykken på Morandi-broen Ekspandér faktaboks Ponte Morandi er en bro på motorveien A10 ved den italienske havnebyen Genova.

Broen ble bygget mellom 1963 og 1967 og er 1.102 meter lang. Den krysser elven Polcevera, samt flere bygninger, fabrikker og et jernbanespor.

Tirsdag ved 12-tiden kollapset cirka 200 meter av broen, og opptil 35 personbiler og flere lastebiler falt i bakken 45 meter under.

38 personer er bekreftet døde, deriblant tre barn. To av de omkomne er fra Albania, tre er fra Chile og tre fra Frankrike. 15 personer er skadd, for de fleste er tilstanden alvorlig.

Det var kraftig regnvær og sterke vindkast da ulykken skjedde.

Ulykken er den største som involverer en bro i Europa på flere tiår. (Kilder: AP, AFP, NTB)

– Sønnen min ble drept

I Napoli ble fire av ofrene stedt til hvile i en egen seremoni.

– Jeg er død innvendig. Sønnen min har ikke bare dødd, han ble drept sammen med alle de andre, sier faren til Giovanni Battiloro, Roberto.

Sønnen hans var en av fire venner fra samme by som mistet livet i kollapsen.

– Vi vil ikke ha farseaktige seremonier. Våre barn er ikke et verktøy for offentlige parader. De vil få sitt farvel blant dem som elsket dem, sier Battiloro.

Les også: Stengte Morandi-bro i 2017

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

President og statsminister deltar

Lørdag er offisiell sørgedag i Italia, og den statlige begravelsen blir overført på tv.

President Sergio Mattarella og statsminister Giuseppe Conte skal sammen med Genovas erkebiskop, kardinal Angelo Bagnasco, delta på seremonien.

Etterforsker

Både italienske og franske myndigheter har startet etterforskning for å finne ut hvorfor broen kollapset over den italienske byen.

Slitasje og dårlig vedlikehold på broen og værforhold har blitt trukket frem som mulige årsaker til at den 1183 meter lange broen kollapset.

– Det er myndighetenes feil, hvem ellers? De lar tragedier skjer, og så kommer de med tiltak etterpå, sier Luigi Del Prete.

Nunzia, mor til 26 år gamle Gerardo Esposito, mener regjeringsmedlemmer ikke bør ses på ofrenes begravelser.

– Ikke tillit

– Jeg har ikke lenger tillit til denne staten, sier Denise Vittone til La Stampa.

Hun er søster til Andrea Cerulli, som omkom sammen med kone og barn.