Det siste døgnet har det vært spekulert på hvilke andre partier «Folkets tjener» kunne samarbeide med for å danne en koalisjon.

Men i formiddag fortalte partiets ledelse at de har et klart flertall alene i det nye parlamentet.

Selv om bare om lag halvaprten av stemmene da var telt opp, så bekreftet den sentrale valgkommisjonen denne tendensen.

– En ny revolusjon

Halvparten av plassene i parlamentet blir valgt etter partilister, og der får presidentens parti om lag 43 prosent av stemmene.

Parlamentsvalget er en ny, men fredelig revolusjon i Ukraina, sier leder Dmytro Razumkov i «Folkets tjener».

Den andre halvparten blir valgt i enmannskretser, og der ser det ut til at folk har gått mann av huse for å stemme inn Zelenskys kandidater.

Det som skjer nå er ny rekord, siden Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991 har ingen politiske partier fått så mange stemmer i Ukraina.

– Dette er en ny revolusjon, men denne gangen er den fredelig, sier partileder Dmytro Razumkov i «Folkets tjener» til NRK i Kyiv.

Den ukrainske presidenten har ikke veldig store fullmakter på egen hånd.

Statslederen er helt avhengig av å ha en soldid maktbase i parlamentet, for det er de folkevalgte som tar de fleste viktige avgjørelsene i ukrainsk politikk.

Et stort ansvar

Da de første valgsagsmålingene ble presentert i går kveld, sa president Zelensky at han ikke vil svikte ukrainerne.

OVERBEVISENDE: Valgdagsmålingene viste et sensasjonelt resultat for president Zelenskys parti. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

– Våre viktigste saker er de samme som hos alle ukrainere. Vi vil avslutte krigen i Øst-Ukraina, få våre fanger tilbake og få slutt på korrupsjonen som fremdeles finnes i landet, understreket presidenten.

Om lag halvparten av de stemmeberettigede deltok i parlamentsvalget, noe som nok er et brukbart resultat siden valget ble holdt midt på sommeren og i ferietiden.

Enda en outsider

Med et overbevisende flertall i det nye parlamentet, trenger «Folkets tjener» strengt tatt ikke å samarbeide med andre partier.

ENDA EN NYKOMMER: Rockesjernen Svjatoslav Vakartsjuk er i samtaler med president Zelensky om et politisk samarbeid.. Foto: VASILY MAXIMOV / AFP

Men det pågår allerede samtaler med lederen for partiet «Golos» (stemme), som ledes av den ukrainske rockestjernen Svjatoslav Vakartsjuk.

Dette er også et helt nytt parti, det er liberalt og pro-europeisk.

Dermed kommer to helt nye partier til å dominere den nye nasjonalforsamlingen.

Vil ikke samarbeide med de etablerte

Både «Folkets tjener» og «Golos» sier at det er uaktuelt for dem å samarbeide med noen av de tre andre partiene som trolig kommer over sperregrensen på fem prosent og dermed får plass i det nye parlamentet.

STORT NEDERLAG: Resultatet i parlamentsvalget viser hvor stor misnøyen er med den avgåtte presidenten Petro Porosjenko. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Det er et russiskvennlig parti, partiet til den forrige presidenten Petro Porosjenko, og partiet til tidligere statsminister Julia Timosjenko.

Velgerne gjorde det helt klart at de ville ha inn helt nye politikere og at de ikke har noen tiltro til de etablerte.

Kamp mot korrupsjon

President Zelensky har skapt store forventninger når det gjelder å bekjempe den omfattende korrupsjonen blant politikere og statsansatte i landet.

Han sier at noe av det første det nye parlamentet må gjøre, er å fjerne immuniteten som de folkevalgte nå har.

NOE NYTT: Parlamentsvalget snudde mye på hodet i ukrainsk politikk. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

Det vil si at de vil kunne stilles for retten og dømmes dersom det blir bevist at de har tatt bestikkelser.

Nå kan de trolig trumfe gjennom denne omstridte lovendringen uten å ta hensyn til at andre partier vil forsøke å sabotere den.

Men for å redusere korrupsjonen, er det også svært viktig å få på plass et nytt rettssystem som ikke lenger hindrer at korrupsjonssaker kommer opp for domstolene.

Svært store forventninger

Ukrainere flest håper at de nye kostene i politikken skal bedre levekårene i et av Europas fattigste land.

Vil president Zelensky få gjennomført det han lover? Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Med pensjoner som ofte ligger godt under 1000 norske kroner i måneden, og gjennomsnittslønninger på noen få tusen, så er forventningene om noe bedre svært store.

Nå har president Zelensky fått den maktbasen han trenger for å gjennomføre sin politikk,

og heretter kan han ikke skylde på andre dersom det ikke går som han ønsker.

Men med det som nå skjer, er det nok grunnlag for å si at Ukraina kan stå overfor en politisk revolusjon .

Det er det ukrainerne forventer av den nye presidenten og hans parti.