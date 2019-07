Svært mye står på spill for president Zelensky i dag.

Det er bare et halvt år siden den tidligere komikeren gjorde det klart at han ville stille til valg som Ukrainas leder, og han hadde ingen tidligere politisk erfaring.

Blir han folkets tjener?

Zelensky har heller ikke hatt et etablert politisk parti i ryggen, og dermed ingen støtte i det sittende parlamentet.

Partiet som nå stiller til valg for presidenten, opprettet han for kort tid siden.

41-åringen ga det like godt navnet «Folkets tjener», det samme som navnet på TV-komedien der han spiller en lærer som via tilfeldigheter uventet blir valgt til Ukrainas president.

FOLK STEMMER: Det viktige parlamentsvalget er i gang i Ukraina. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Den ærlige film-presidenten går hardt til verks for å bekjempe landets omfattende korrupsjon, og har ganske mange likhetspunkter med virkelighetens president Zelensky.

Men hvis virkelighetenes politiske parti «Folkets tjener» ikke gjør et svært godt valg i dag, så kommer Zelensky snarere til å stå overfor en politisk tragedie enn en komedie.

Les mer: Presidenten vil ha vanlige folk i parlamentet – utlyser konkurranse

Bra meningsmålinger

De siste dagenes meningsmålinger har vært oppløftende lesning for den nyvalgte presidenten.

Flere av dem har vist en liten framgang, og at Zelensky ligger an til å få rundt 40 prosent av stemmene.

SATSER: Valgkampmateriell for president Zelenskys parti «Folkets tjener» dels ut i hovedstaden. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Hvis det slår til, vil han ha et godt utgangspunkt til å danne en flertallskoalisjon med ett eller flere andre partier i parlamentet.

Et parti må få minst fem prosent av stemmene for å bli representert i nasjonalforsamlingen, og fire-fem partier ligger an til å klare det.

Ett av dem er et russiskvennlig parti, ett støtter tidligere president Petro Porosjenko, et annet tidligere statsminister Julia Timosjenko, og det siste er også hel nytt og stiftet av en populær sanger.

Felles for alle disse partiene er at de ligger langt etter Zelenskys parti, og de fleste av dem kan ifølge meningsmålingene bare regne med å få mellom fem og ti prosent av stemmene.

Les også: Valgdagsmåling: Komiker og skuespiller vinner presidentvalget i Ukraina

Et dramatisk protestvalg

I april ble Volodymyr Zelensky valgt til Ukrainas leder med hele 73 prosent av stemmene.

Det skjedde i andre valgomgang, der sittende president Porosjenko gikk på et voldsomt nederlag.

STOR OPPSLUTNING: Volodymyr Zelensky ble valgt til president i et oppsiktsvekkende protestvalg. Foto: AP

Ukrainerne viste med all tydelighet at de var lut lei av den kraftige korrupsjonen blant landets politikere og byråkrater.

Mange mente også at lønninger på noen få tusen norske kroner i måneden er katastrofalt lite når priser på varer og tjenester bare øker.

Pensjoner på under 1000 kroner i måneden synes det store flertallet er uverdig.

Presidentvalget ble en folkelig protest mot de sittende myndighetene.

Mange ukrainere jeg snakket med sa at de var villige til å stemme på hvem som helst for å få et maktskifte og politiske endringer.

En komiker uten politisk erfaring ble aktuell, nettopp fordi han ikke hadde forbindelser til de etablerte politikerne og deres partier.

Les mer: Siktet for drap på 298 personer – lever i frihet i Moskva

Vanskelig tidspunkt

Det å holde parlamentsvalg midt på sommeren er ikke det beste for en politiker som vil ha mest mulig stemmer.

Ukrainerne har vært gjennom to valgomganger for å få valgt presidenten, og det er ikke sikkert at alle de som ga Zelensky sin stemme i presidentvalget forstår hvor viktig det er å stemme denne gangen.

FORANDRING: Hvis parlamentet endres, vil Ukraina endres, står det på denne plakaten. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Dessuten er mange bortreist på denne tiden, og det kan bli praktisk vanskelig å få avgitt stemme.

Etter planen skulle det holdes parlamentsvalg i oktober, men den nyvalgte presidenten hadde ikke tid til å vente på det. Han skrev ut nyvalg rett etter at han ble innsatt i embetet.

I den nåværende nasjonalforsamlingen har den avgåtte presidenten Porosjenko og hans samarbeidspartnere flertall, og de gjør alt de kan for å bremse den nye presidentens politikk.

Presidenten har begrenset makt

I Ukraina har parlamentet mye makt i forhold til presidenten.

Statsoverhodet kan utnevne utenriksminister og forsvarsminister, men det er parlamentet som nominerer statsministeren.

KONFLIKT: President Zelensky besøker ukrainske styrker i den østlige delen av landet. Foto: STR / AFP

Og regjeringssjefen velger selv ut resten av ministrene.

Hvis opposisjonen får et godt grep om nasjonalforsamlingen, blir det svært vanskelig for presidenten å få gjennomført de endringene han ønsker.

Folkets forventninger

Zelensky gjennomførte en ganske utydelig valgkamp, og han la ikke fram noe detaljert politisk program.

Men han var klar på at han vil gå til frontalangrep på korrupsjonen i landet.

Ukrainere flest forventer også at det skal bli en bedre økonomisk situasjon under den nye lederen.

Mange ukrainere håper at presidenten skal få i gang forhandlinger med den russiske lederen Vladimir Putin om fred i Øst-Ukraina. Foto: LUDOVIC MARIN] [TIZIANA FABI / AFP

Mange håper dessuten at Zelensky skal kunne forhandle fram en fredelig løsning på konflikten i Øst-Ukraina der russiskstøttede opprørere kjemper mot ukrainske regjeringsstyrker.

Ukrainerne har kjempestore forventninger til sin nye president, men det er helt avgjørende at folk går og stemmer i dag, slik at Zelensky får den maktbasen han trenger for å gjennomføre politiske endringer.