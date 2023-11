Eksplosiver setter fyr på den mørke høsthimmelen. Det er festhelg i Storbritannia. Men hvorfor har festen fått navn etter en terrorist?

Femte november er Guy Fawkes Night.

Remember, remember, the fifth of November,

The Gunpowder treason and plot.

I know no reason

Why the gunpowder treason

Should ever be forgot.

Det virker så uskyldig. En barneregle som alle lærer på skolen. En familiefest i parken med smeltende marshmallows, tivoli, ansiktsmaling og kakao.

Terroren som ble avverget

Men det Guy Fawkes og hans medsammensvorne nesten fullbyrdet for over 400 år siden, kunne blitt en katastrofe. Folk som føler seg undertrykt og forfulgt tydde til terror også før i tiden.

Guy Fawkes, Guy Fawkes, 'twas his intent

To blow up the King and the Parliament.

Three score barrels of powder below

Poor old England to overthrow.

På vei ned i kjelleren til det britiske parlamentet er det nettopp dette mislykkede forsøket på å sprenge både konge og parlament i lufta jeg tenker på.

Korrespondent Gry Blekastad Almås fikk en eksklusiv omvisning i parlamentsbygningenes kjeller, men fikk ikke lov til å ta bilder. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Jeg skal få en eksklusiv omvisning som ikke er mange forunt. Jeg skal få se hvorfor de ærverdige Houses of Parliament sårt trenger en oppussing. Og da må vi ned i kjelleren og inn i rom som ikke er for hvemsomhelst.

Jeg snirkler meg etter parlamentets guider ned en gammel smal vindeltrapp. Jeg har fått en arbeidshjelm på hodet og streng beskjed om ikke å ta noen bilder.

Frykt for et nytt Notre Dame

Her, tre meter under bakken, er det korridorer i alle retninger. De er smale og forvirrende, og fulle av rør og kabler.

Lag på lag med kabler og rør i det britiske parlamentet. Foto: UK Parliament R&R / UK Parliament R&R

Det er kloakkrør og kommunikasjonskabler. Det er gass og strøm. Det er damprør og sprinkleranlegg hulter til bulter. Over og under hverandre. Noen fra 1800-tallet, andre fra rett etter andre verdenskrig, de nyeste er nye og dem kommer det stadig flere av.

400 kilometer med kabler. 22 kilometer med rør. I et salig kaos.

Felles for dem er at de representerer brannfare. Arbeidsfolk gjør vedlikeholdsarbeid konstant. Jeg hilser pent på innpust mens jeg trekker inn magen for å komme forbi.

Liv og helse skal være sikret, men bygningens ve og vel kan ingen garantere for. Det er en reell frykt for at parlamentet i Westminster kan bli et nytt Notre Dame. Altså gå opp i flammer.

1000 års historie

Slik det har gjort før. Den eldste delen av bygningskomplekset er fra 1000-tallet.

Ulike konger bodde i palasset i århundrene som fulgte, og deler av Henrik VIIIs slott står fremdeles. Guidene peker opp på beviset; våpenskjoldet hans er hugd inn i steintaket over oss.

De berømte britiske parlamentsbygningene, med Victoria og Elizabeth-tårnene. Foto: Kin Cheung / AP

Vi måtte opp av kjelleren da en av korridorene var stengt på grunn av vedlikehold, og står nå i Henrik VIIIs søylegang rundt en bakgård som guidene ønsker å få pusset opp til fordums prakt.

Nå er steinkonstruksjonene preget av forfall og det er fare for at deler av bygget kan falle i hodet på folk.

Det var etter en brann i 1834 at de eldre bygningene som overlevde flammene ble pakket inn i den arkitekturen vi kjenner igjen som Westminster Palace eller Houses of Parliament i dag.

Den siste store renoveringen ble gjort etter andre verdenskrig. Den gang var det bomber som hadde ødelagt deler av parlamentet.

Blir ikke enige om renovering

Nå er det altså på høy tid med en ny oppussing. Problemet er bare at arbeidet som må gjøres er så omfattende at politikerne foreløpig ikke har klart å bevilge de nødvendige pengene.

Dessuten må de kanskje flytte ut og gjøre sitt politiske virke andre steder i noen år, og det sitter langt inne i et land der tradisjoner er viktigere enn mye annet.

En arbeider vurdere behovet for ny infrastruktur i Underhuset. Foto: UK Parliament R&R / UK Parliament R&R

Tilbake i kjelleren er vi rett under Underhuset, der alle de viktige politiske vedtak fattes. Men her er det verken kostnadene, asbesten i vegger og tak eller brannfaren som opptar meg mest.

Jeg tenker på Guy Fawkes og hans 36 kruttønner. For det var her de var den natta for 418 år siden.

Riktignok var det litt lenger bort i korridoren her, under Overhuset og ikke Underhuset. For det var der den offisielle åpningen av parlamentet skulle skje den 5. oktober 1605.

Terror kan bekjempes

Fawkes var en del av en katolsk sammensvergelse mot den anglikanske kongen. Kruttet skulle eksplodere mens kongen talte. Men så ble det hele oppdaget natta før. Guy Fawkes og hans medsammensvorne ble dømt for høyforræderi.

Her er det oppussingsbehovet i Overhuset som vurderes. Foto: UK Parliament R&R / UK Parliament R&R

Han endte sine dager i galgen i Westminster Halls bakgård, der vi nå stikker hodene våre opp etter den underjordiske omvisningen.

Alle parlamenters mor har så langt reist seg igjen etter både branner, bomber og terrorforsøk.

By God's providence he was catch'd

With a dark lantern and burning match.

Holler boys, holler boys, let the bells ring

Holler boys, holler boys

God save the King!

(Versjon av diktet slik det er gjengitt av National Literacy Trust.)

Feiringen har pågått i mange dager allerede, selv om selve bonfire night, som den også kalles, først er i morgen. Festen overlapper med halloween, det har gått i ett her nå.

Og i kveld er det på'n igjen, med brennende dukker som forestiller Guy Fawkes, med fyrverkeri og lasershow som lyser opp i høstmørket.

Men festen er altså ingen feiring av terroristen og hans planlagte ugjerning. Den er en hyllest av katastrofen som ble avverget.

For det kan også skje; at det gode vinner over ondskap og terror.

