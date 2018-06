Parlamentet redder Mays brexit-plan

Med 324 over 298 stemmer avviste Underhuset tirsdag et forslag som kunne ha gitt Parlamentet mer makt over skilsmisseavtalen og dermed sendt statsminister Theresa Mays regjering tilbake til forhandlingsbordet i Brussel.

For å unngå nederlag under avstemningen i Underhuset tirsdag gikk regjeringen med på å endre en britisk lov om brexitprosessen for å styrke Parlamentets makt over forhandlingene dersom May og EU ikke skulle klare å oppnå enighet på alle punkter.

Dermed er det i realiteten et kompromiss som er inngått, selv om det også er en seier for May.

BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg sier imidlertid at hun fra en kilde i regjeringsapparatet har blitt forklart at det ikke er inngått noen faktiske kompromiss i Underhuset. Det eneste man ble enig om, var å fortsette å diskutere, sier Kuenssberg.

May advarte partifeller

May risikerte at EU-vennlige partifeller ville sette seg på bakbeina. Sky News melder at May i forkant av avstemningen skal ha møtt opptil 20 EU-vennlige konservative for å overtale dem til å avvise Overhusets tekst.

May hadde i forkant advart om at nederlag for hennes regjering ville resultere i svakere kort i brexitforhandlingene med EU.

– Alt som undergraver regjeringen på hjemmebane, vil gjøre forhandlingene med EU vanskeligere, sa May under et regjeringsmøte.

Utenfor Underhuset demonstrerte EU-tilhengere mot Brexit-tilhengerne inne i det britiske parlamentet. Rundt halvparten av befolkningen mener utmeldingen av EU fortsatt er en dårlig ide. Foto: Tolga Akmen / AFP

Flere avstemninger

Den endrede lovteksten som nå er vedtatt i Underhuset, kom på plass etter tre timer med debatt. Den blir sendt tilbake til Overhuset mandag.

Sarah Wollaston, som representerer Mays parti i Underhuset og som er motstander av Mays brexitplan, sier hun gikk med på å støtte regjeringen under tirsdagens avstemning, som følge av «forsikringer om at ytterligere lovendringer fra regjeringen vil bli lagt fram i Overhuset».

Avstemningen var den viktigste av flere brexit-avstemninger som finner sted i Underhuset tirsdag og onsdag.

To andre store avstemninger skal dreie seg om toll og det indre marked.

May forsøker å få omgjort til sammen 14 av 15 brexit-relaterte lovendringer som Overhuset vedtok tidligere i år. Mange av disse ble også klubbet ned i Underhuset tirsdag.

Fra før har May gått med på å gi parlamentarikerne siste ord i saken når det skal stemmes over den endelige brexit-avtalen, men det vil kun bli en ja- eller nei-beslutning, har hun slått fast.