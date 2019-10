Paris: Knivangrepet etterforskes likevel som terror

Torsdag gikk en ansatt i politiet i Paris inn i hovedkvarteret. Med seg hadde han en keramisk kniv som ikke gjorde utslag på husets metalldetektor. Han rakk å drepe fire mennesker før han selv ble skutt og drept.

Konverterte til islam for 18 måneder siden

Politiet og påtalemyndigheten hevdet fra første stund at det lå en arbeidskonflikt bak, og understreket at ingenting tydet på at det lå ekstremistiske motiver bak. Gjerningsmannens kone forklarte til politiet at han kvelden før angrepet sa han hørte stemmer inne i hodet.

Franske medier rapportert at mannen hadde konvertert til islam 18 måneder tidligere.

– Det faktum at noen konverterer til islam, er ikke et automatisk tegn på radikalisering, sa en talsperson for den franske regjeringen tidligere fredag.

Men nå er det altså klart at terrorpolitiet har overtatt etterforskningen av denne saken.

Skal ha sendt melding til kona

Statsadvokaten i Paris sier det har kommet fram opplysninger som tilsier at det kan ha vært snakk om terror. Hvilke opplysninger det er snakk om, er ikke kjent.

Men både Le Parisien og France Info siterer politikilder som sier at mannen skal ha sendt kona en SMS der han fortalte henne at han hadde kjøpt en kniv. Hun skal ha svart «Bare Gud skal dømme deg».

Flere aviser skriver også at forklaringer fra mannens omgangskrets gjør at terrorsporet nå etterforskes.

Den 45 år gamle gjerningsmannen hadde jobbet i politiet siden 2003. Han ble født på den franske øya Martinique i Karibia og flyttet til Paris for mange år siden.