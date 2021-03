Pandemien gjør at flere foreldre i USA ikke har bleier til barna

– Jeg ser foreldre som ikke har noe å ta på babyene sine. Noen bruker plastposer med filler i, mens andre små har bleiene på altfor lenge. Bleiene siger ned mens de går, sier sosialarbeider Chelsea Presley til Washington Post.

Etterspørselen etter bleier har skutt i været. Noen steder er det fire ganger flere enn før som ber om hjelp. Samtidig har donasjonene til sentralene krympet, og antall frivillige har blitt færre.

Første skritt mot fattigdom

Presley står bak av en avdeling av National Diaper Bank Network. Det er en ideell organisasjon som er opptatt av at hvert barn i USA har nok bleier. Hun sier det er flere og flere som under pandemien ikke har råd til å betale for grunnleggende behov.

Et av de første tegnene på fattigdom er å ikke ha råd til å kjøpe bleier.

Fattigere og fattigere

Brukerne av bleie-nettverk har ofte inntekt under den statlige grensa for fattigdom. Den er på 26 500 dollar i året for en familie på fire.

Bleiesentralene trenger flere frivillige. Her fra en utdeling i Pennsylvania i april 2020. Foto: Matt Rourke / AP Foto: Matt Rourke / AP

En av tre familier i USA hadde ikke råd til bleier før pandemien, ifølge avisa. Og nå har det økt. Flere millioner amerikanere mista jobbene sine på grunn av pandemien.

Washington Post skriver også at stengte skoler og fritidstilbud gjort at flere har vært hjemme med barn istedenfor å jobbe.

100.000.000 bleier

I fjor leverte National Diaper Bank Network ut mer enn 100 millioner bleier til 220 bleiesentraler over hele landet. En økning på 67 prosent fra året før.

Bleiemangel kan føre til alvorlige helseproblemer.

Hvis barna har på bleier for lenge, eller bruker engangsbleier om igjen, så kan det føre til smertefulle utslett og urinveisinfeksjon, skriver avisa.

Alvorlig situasjon

– Dette er et tegn på at koronasituasjonen i USA er veldig alvorlig.

STORE ULIKHETER: Det er store også mellom delstatene, sier Eirik Løkke i Civita. Foto: Civita

Det mener Eirik Løkke, rådgiver i Civita og USA-kjenner. Den illustrerer også at de økonomiske problemene som følger av koronapandemien, i form av at bedrifter går konkurs, og flere mister jobben sin.

Det er særlig prekært for barnefamilier, sier Løkke.

Selv om flere sliter økonomisk nå enn før pandemien, så understreker Løkke at det veldig varierende hvordan folk generelt i USA har det. Det er også store geografiske forskjeller fordi det i stor grad er delstatene i USA som har ansvar for velferdsordningene, forklarer Løkke.

– Men det er klart at veldig mange amerikanere over hele landet sliter med effektene som følge av korona, både økonomisk og helsemessig, understreker Løkke.