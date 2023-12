– Sjå kva som skjedde i Nord-Irland. Der vart medlemmer av IRA tekne inn i varmen, seier utanriksministeren for dei palestinske sjølvstyra, Riad Najeeb al-Maliki til NRK.

Utanriksministeren for dei palestinske sjølvstyrestyresmaktene har delteke på det norsk-leidde utanrikstoppmøtet i Oslo denne veka.

Maliki prøver no å tenkja framover, til våpena ein gong teier i den blodige krigen på Gazastripa.

– Hamas som ide vil bli verande også i framtida seier al-Malik. Spørsmålet er korleis dei som støttar denne ideen kan integrerast i systemet.

Ein Hamas-soldat fotografert i Gaza 23. juli 2023. Hamas har kontrollert Gaza sidan 2007. Foto: AFP

Vi har vore i Gaza heile tida

Riad Maliki er heilt klar på at han ser på den maktovertakinga som Hamas gjorde i Gaza i 2007, som eit kupp.

Men han understrekar at dei palestinske sjølvstyrestyresmaktene aldri har forlate den folketette kyststripa mellom Israel og Middelhavet. Der har kanskje så mange som 20000 menneske mista livet under store israelske angrep dei siste to månadene.

Utanriksministeren til dei palestinske sjølvstyresmaktene saman med utanriksminister Espen Barth Eide. Foto: Lars Os / NRK

– Me har betalt lønna til 60.000 tenestemenn. Det er me som har sørgt for at folk har fått både pass og andre dokument, seier al-Malik.

Han kan sjølvsagt ikkje nekta for at det likevel er Hamas som har sete med den politiske og militære kontrollen over i Gaza. Og at det var Hamas som tillet den militære vingen deira til å gjennomførte det blodige terrorangrepet inn i Israel 7. oktober der minst 1200 vart drepe.

Gje Hamas ein ny sjanse

– Kanskje skal me gi Hamas ein sjanse nummer to, seier Riad Najeeb al-Maliki til NRK.

Han trekkjer altså fram dømet Nord-Irland. Der gjekk medlemmer av Den irske republikanske arme (IRA) frå å vera stempla som terroristar, til å bli ein del av fredsprosessen.

Den palestinske utanriksministeren Riad Najeeb al-Maliki i samtale med den sin norske kollega Espen Barth Eide i samband med utanriksministermøtet i Oslo 15. desember. Til venstre på bildet Saudi-Arabia sin utanriksminister prins Faisal bin Farhan al-Saud Foto: NTB

– Men det inneber sjølvsagt at Hamas gjev opp terroraktiviteten sin og anerkjenner staten Israels rett til å eksistera, seier al-Maliki.

Han seier at dei palestinske sjølvstyra som har base på den okkuperte Vestbreidda er klar til å overta styringa også i Gaza når det blir våpenkvile.

– Men akkurat no handlar det om å hindra at endå fleire sivile palestinske liv går tapt, seier den palestinske utanriksministeren.

Riad Najeeb al-Maliki er glad for at møtet med nordiske og arabiske utanriksministrar i Oslo denne veka har gitt auka støtte til kravet om at blodbadet i Gaza no må stoppast.