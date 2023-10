Palestinsk seksåring knivstukket til døde i hatkriminalitet i USA

Gutten og hans mor ble funnet i sitt hjem i Plainfield Township, rundt 65 kilometer sørvest for Chicago, lørdag morgen, melder AP.

Sheriffkontoret i Will County sier gutten ble drept med 26 knivstikk. Moren er også stukket flere ganger med kniv, men ifølge Reuters er det ventet at hun vil overleve.

Hun skal ha klart å ringe nødnummeret 911 mens hun kjempet mot angriperen, skriver AFP.

Politiet har siktet familiens husvert for drapet. Da politiet kom til stedet satt han på bakken utenfor huset med et kutt i pannen.

Siktet for hatkriminalitet

Oday Al-Fayoume, faren til drepte Wadea Al-Fayoume Foto: AP

– Han (angriperen red.anm.) banket på døren og prøvde å kvele henne mens han sa «dere muslimer må dø». Det sier Ahmed Rehab, lederen for Chicago-kontoret til Rådet for amerikansk-islamske relasjoner, basert på tekstmeldinger som den sårede moren har sendt til sin mann.

Det er en 71 år gammel mann som er siktet for hatkriminalitet, i tillegg til drap og drapsforsøk.

– Detektiver har gjort det klart at begge ofrene ble angrepet av den siktede fordi de var muslimer og på grunn av den pågående konflikten i Midtøsten mellom Hamas og israelerne, sier sheriffkontoret i en uttalelse.

Presidenten uttalte seg

President Joe Biden sier i en uttalelse at gutten familie av palestinske muslimer som «kom til Amerika for å søke det vi alle søker – et sted å leve, lære og be i fred».

– Dette grusomme og hatefulle angrepet har ikke noe i Amerika å gjøre og er i strid med våre grunnleggende verdier, sa Biden.

Har fryktet hatkriminalitet

USAs føderale politi FBI har advart om at de frykter hatkriminalitet i forbindelse med konflikten i Midtøsten.

– Det er ingen tvil om at vi ser en økning i rapporterte trusler. Vi må være på vakt, særlig mot enkeltpersoner som får inspirasjon av nylige hendelser til å ty til vold på egen hånd, sier FBI-sjef Christopher Wray.

En anonym FBI-kilde sier til AP at de fleste truslene som er blitt rapportert til FBI er regnet som ikke troverdige, men sier at FBI uansett tar dem på alvor.