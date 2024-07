Enda et israelsk luftangrep legger et boligbygg i Gaza i ruiner. Denne gangen i Nuseirat sentralt på Gazastripen.

Lørdag har kampene rast over hele området, skriver Reuters. I Rafah i sør, kjemper Israelske soldater mot Hamas-krigere.

I nord ble journalisten Mohammad Abu Jasser drept sammen med sin kone og deres to barn.

Flere titalls palestinere er har mistet livet lørdag, ifølge helsemyndighetene i Gaza, som er styrt av Hamas.

Nuseirat ble også bombet på torsdag. Blant de drepte var den høygravide 25-åringen Ola Al-Kurd. I et desperat forsøk på å redde det ufødte barnet ble hun fraktet til Al-Awda-sykehuset i Nord-Gaza.

Noen timer senere sa legene til nyhetsbyrået AP at babyen overlevde.

Legene ved al-Awda-sykehuset i Gaza lyktes med å redde babyen til en gravid palestinsk kvinne som ble drept i et israelsk angrep. Du trenger javascript for å se video. Legene ved al-Awda-sykehuset i Gaza lyktes med å redde babyen til en gravid palestinsk kvinne som ble drept i et israelsk angrep.

Sivile tap og menneskelige skjold

Israel er nådeløse i jakten på Hamas. De bomber skoler, bolighus og teltleirer der sivile palestinske flyktninger har søkt tilflukt.

Forrige helg ble minst 90 palestinere drept i et luftangrep mot en flyktningleir i Al-Mawasi ved Khan Younis sør på Gazastripen, ifølge Gaza-myndighetene.

Al-Mawasi skulle være en «grønn sone», et trygt sted for sivile, ifølge Israels hær.

Angrepet ble blant de dødeligste i krigen.

Israels forsvar hevder at Hamas-krigere gjemmer seg blant flyktninger og bruker sivile som menneskelige skjold. De forsvarte angrepet mot Al-Mawasi med at de skulle drepe Hamas-toppene Mohammed Deif og Rafa Salama. Sistnevnte døde, ifølge Israel. Deifs status er uklar.

Folkeretten tillater angrep på sivile så lenge de er «utilsiktede tap» («collateral damage»). Hovedmålet må være militært.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 38.919 Siste uke: 476 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Samtidig forbyr folkeretten bruken av menneskelige skjold. Hamas har flere ganger avvist at det ikke er en strategi de bruker. Den påstanden er det ikke alle som tror på.

– Jeg har en beskjed

– Hamas og andre krigere bruker sivile som menneskelige skjold, sa FNs generalsekretær António Guterres i november, én måned inn i Gaza-krigen.

Nå går også palestinere i Gaza ut mot praksisen.

– Jeg har en beskjed til motstandsbevegelsen vår: Ikke gjem dere blant sivile og fordrevne. Ikke bruk oss som menneskelige skjold, sier Momen Jaber til NRK.

Momen Jaber reparerer teltet sitt etter i Al-Mawasi-leiren etter det israelske angrepet. Han sier at det ikke er greit for militante krigere å gjemme seg blant sivile.

NRKs lokale team i Gaza møtte ham i Al-Mawasi-leiren noen dager etter angrepet mot flyktningleiren.

Jaber forteller at for hver Hamas-topp Israel prøver å drepe, kan flere titalls sivile palestinere dø.

– Hvis det er én eller to krigere der, dreper israelerne mellom 10 og 20 sivile, understreker han.

NRK møter også Fayez Salha i leiren. Også han er kritisk.

– Vi godtar ikke at krigere gjemmer seg blant oss. Vi er redde for barna våre. Det finnes ingenting som forsvarer at barn blir drept, sier han.

Fayez Salha sier at han frykter konsekvensene for barna når krigere blander seg med sivile.

