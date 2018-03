En bonde ble drept og en annen mann såret i et israelsk artilleriangrep på Gazastripen, ifølge helsemyndigheter på Gazastripen, skriver Reuters. Ifølge helsemyndighetene fant hendelsen sted ved byen Khan Younis.

Et øyenvitne sier til nyhetsbyrået AP at bonden, som er identifisert som en 27 år gammel mann, drev innhøsting på egen eiendom.

– Vi var mer enn en kilometer unna grensa, sier øyenvitnet.

En talsmann for det israelske militæret bekrefter at det ble skutt mot to mistenkte.

– To mistenkte nærmet seg i løpet av natta sikkerhetsgjerdet og begynte å oppføre seg mistenkelig. Derfor ble det skutt mot dem, sier talsmannen.

Det israelske militæret langs grensa mot Gazastripen, avbildet torsdag. Foto: Amir Cohen / Reuters

Israelske tropper har også skutt mot to menn et annet sted langs grensa mot Gaza, ifølge talsmannen. Han sier de to mennene hadde nærmet seg gjerdet, men han kom ikke med flere detaljer.

Den andre hendelsen er så langt ikke kommentert av kilder på Gazastripen.

Skal demonstrere

Situasjonen er spent ved grensa mellom Gazastripen og Israel, hvor palestinere skal avholde demonstrasjoner fra og med fredag og fram til 15. mai, dagen da Israel erklærte seg som en selvstendig stat for 70 år siden.

Demonstranter med palestinske flagg og drager under en demonstrasjon nær grensa mellom Gazastripen og Israel torsdag. Foto: Khalil Hamra / AP

Den islamistiske bevegelsen Hamas, som styrer Gazastripen, har bedt demonstrantene opptre fredelig under fredagens demonstrasjon.

Det israelske militæret har utplassert flere soldater og politistyrker langs grensa i forkant av protestene, og hærens talsmann Ronen Manelis har uttalt at Israel ønsker å unngå voldsbruk.

Det israelske utenriksdepartementet har ifølge BBC uttalt at protestene er et «forsøk på å framprovosere en konfrontasjon med Israel».

Teltleirer

Palestinerne har satt opp fem teltleirer langs grensa mot Israel, fra Erez i nord til Rafah, nær grensa mot Egypt, i sør.

Demonstrasjonene er ansett som et nytt forsøk fra Hamas' side for å få en slutt på Egypt og Israels mer enn ti år lange grenseblokade av Gaza.

Tidligere protester nær grensegjerdet har eskalert, der israelske soldater har skutt mot palestinere, som på sin side brant bildekk og kastet steiner og brannbomber.